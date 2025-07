A distanza di alcuni anni sta rispuntando un rumor sul possibile ritorno di fiamma tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, ex allievi di Amici 21.

Il rumor su Nunzio e Cosmary di Amici

Qualche tempo dopo la fine di Amici 21, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli hanno annunciato di essersi messi insieme. I due si sono conosciuti durante il programma ma in un primo momento non sembravano essere interessati in questo senso l’uno all’altra.

Purtroppo per tutti i loro fan, nell’agosto del 2023 sono iniziate a girare voci di una loro presunta rottura. Questa crisi è stata confermata dalla ballerina un mese più tardi con un lungo messaggio social:

“[…] Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia stria è finita e non vorrei parlarne più”.

Oggi, 6 luglio 2025, è uscita un’indiscrezione che mescola le carte in tavola. Su uno dei profili Instagram di Deianira Marzano è apparsa una segnalazione in merito a Nunzio e Cosmary, che sarebbero stati avvistati insieme a un locale. L’esperta di gossip ha scritto: “Ritorno di fiamma“, ma ovviamente si tratta solo di un’ipotesi.

Il rumor su Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli potrebbero essere rimasti in buoni rapporti dopo essersi lasciati oppure potrebbero averli riallacciati a distanza di alcuni anni. Finché i due ex allievi di Amici non parleranno rimarranno soltanto dei rumor da prendere con le pinze.

