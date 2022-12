NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

Uomini e donne

Pinuccia assente a Uomini e Donne

Nella giornata di ieri, come riferisce la pagina UominieDonneClassicoeOver si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. A riguardo sono emerse le prime anticipazioni tra Trono Over (in particolare su Pinuccia grande assente) e Trono Classico. Ma andiamo per ordine.

Soffermandoci sul Trono Classico di Uomini e Donne non c’è stata alcuna scelta come ci si poteva aspettare, arrivati in questa fase cruciale del percorso dei tre tronisti. Pare non si sia parlato per niente di Lavinia Mauro, così come del collega di trono, Federico Nicotera. Discorso differente invece per Federico Dainese.

Quest’ultimo dopo essersi assentato a causa del Covid-19 è tornato in studio. Come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Federico ha avuto una bellissima esterna con la corteggiatrice Vincenza. Lui le ha anche spedito una cartolina. Quanto visto ha fatto storcere il naso all’altra ragazza, Elena. Anche con lei ha avuto un’esterna. Lei arrabbiatissima ha avuto delle discussioni con il tronista.

Le anticipazioni di Uomini e Donne procedono con il Trono Over. In base a quanto si apprende Riccardo Guarnieri ha cercato Gloria, ma lei pare si sia rifiutata di scendere dicendo di avere un impegno. La notizia più rilevante, però, riguarda Pinuccia.

Stando a quanto si legge Pinuccia non era presente in studio e pare che possa non ritornare più. Per quale motivo? Maria in una delle precedenti registrazioni (le vedremo a breve in TV) si è molto arrabbiata con la dama perché continuava a infastidire il cavaliere Alessandro.

Infine notizie giungono anche su Gemma Galgani. Per lei un nuovo corteggiatore. Si chiama Alessandro e ha 52 anni. Di sicuro non mancheranno le critiche a riguardo. Specialmente da parte di Tina Cipollari, sua grande antagonista in studio. In attesa di nuove informazioni, continuate a seguirci per altre news su Uomini e Donne!