Ecco il momento della caduta di Cristina in studio a Uomini e Donne

Stasera durante la puntata finale di Uomini e Donne, Cristina Ferrara è caduta prima della scelta di Gianmarco. Cosa è successo.

La caduta di Cristina a Uomini e Donne

Che serata incredibile stasera su Canale 5 con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha scelto finalmente con chi proseguire la sua conoscenza fuori e, come da prassi, prima di questo momento ha avuto modo di rivedere le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Poi si è verificato il momento delle lettere reciproche tra Gianmarco e la redazione di Uomini e Donne. Ma c’è stato anche un altro istante che ha catturato la scena. E no, stavolta non parliamo della scelta e nemmeno delle reazioni da parte dei presenti. Parliamo delle caduta della corteggiatrice Cristina Ferrara.

Dopo averle accolte in studio e rivissuto con loro tutti i momenti del percorso, il tronista di Uomini e Donne le ha salutate. Ha prima dato un abbraccio a Cristina e poi successivamente a Nadia. Proprio nell’istante in cui la Ferrara si stava allontanando, ecco che è scivolata per terra. Probabilmente le si è impigliato il vestito alla scarpa o magari è semplicemente impacciata. Fatto sta che ha dato una bella botta.

Cristina di Uomini e Donne, però, talmente agitata ed emozionata che non sembra essersi resa conto, tanto da tirarsi subito su in piedi e sincerare tutti di stare bene.

il capitombolo di cristina la scena più bella di tutto il trono di gianmarco #Uominiedonne pic.twitter.com/VDKfSRhVN1 — mery 🦭 (@sunflowerily) May 30, 2025

Poco dopo poi, quando Gianmarco Steri l’ha chiamata in studio per farle sapere che era lei la sua scelta, Cristina ha rassicurato tutti di stare bene. Una caduta quindi che ha lasciato spazio a lacrime, sorrisi e baci per la neo coppia di Uomini e Donne.