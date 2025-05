Delusa e amareggiata per quanto accaduto in studio, Nadia Di Diodato ha commentato a caldo ai microfoni di Witty TV la mancata scelta a Uomini e Donne. Il tronista Gianmarco Steri, infatti, ha preferito proseguire la sua conoscenza con Cristina Ferrara. Ma ecco cosa ne pensa davvero Nadia…

Le parole di Nadia dopo Uomini e Donne

Dopo il turbolento epilogo andato in onda in prima serata su Canale 5, Nadia Di Diodato ha finalmente detto la sua. La corteggiatrice, arrivata fino alla fine del percorso del tronista Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è stata scartata in favore della “rivale” Cristina Ferrara, scelta ufficiale del giovane romano.

La sua reazione in studio a Uomini e Donne è stata immediata e molto forte: delusione e tante lacrime. A distanza di poche ore dalla registrazione, Nadia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Witty TV, spiegando a cuore aperto come si sente dopo la puntata finale. “Che piango a fare? Non mi sbaglio mai, io lo sapevo e me lo sentivo. Motivo per il quale ero sempre aggressiva e un po’ restia. Me le sento certe cose.”, ha dichiarato con voce tremante e tra le lacrime.

Nonostante il rifiuto, la Di Diodato ha mostrato anche maturità e lucidità nel rileggere il suo percorso all’interno del dating show: “Lo vedo quando una persona è presa da un’altra o ha altro per la testa. Non sono scema, l’ho sempre pensato. Ma sono di coccio e dovevo sbatterci la testa fino all’ultimo e mi confermo ciò che sono”

Riguardo allo scontro con l’opinionista di Uomini e Donne, Nadia ha commentato: “Ieri sera con le mie amiche parlavo e loro mi riportavano alla realtà facendomi notare che non mi aveva scelta e che c’era un’altra persona. Lui mi diceva che eravamo simili e tante cose belle. Io ho iniziato a fantasticare. Ma ho preso tante batoste e mi sono chiusa.

Per me l’amore non è mai stato positivo. Trovavo sempre persone sbagliate. Pensavo fosse la persona giusta, lo scatto con Gianmarco c’è stato subito altrimenti non sarei rimasta. Io non vedevo l’ora di uscire per lui. Iniziavo a provare delle cose e mi sento stupida a dirlo adesso. Io penso che certe cose sono vere solo se condivise”.

Nessuna parola di astio nei confronti di Cristina Ferrara. Ma ha aggiunto: “Non pensavo si potessero provare le cose a senso unico, è la prima volta che mi succede.”

Parole intense che confermano quanto Nadia abbia vissuto questo percorso con sincerità, pur restando con il cuore spezzato.