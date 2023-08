NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Uomini e donne

Oggi presso gli studi Elios si sarebbero dovute tenere le registrazioni della seconda puntata di Uomini e Donne. Come noto infatti per “problemi personali” di Maria De Filippi (ma non vi è conferma sia per questo), il dating show ha subito così uno slittamento. L’indiscrezione ha immediatamente fatto parlare sul web, ma pare si sia già trovata una soluzione. E questo sicuramente farà felici molti fan della trasmissione.

A svelare la notizia è LorenzoPugnaloni.it sulla sua pagina di Instagram, con queste parole: “La registrazione di oggi verrà recuperata martedì 29. Ma forse si registrerà anche lunedì 28. Vi tengo aggiornati”. Pare quindi che non ci sarà da dover attendere ancora molto a lungo, ma solo qualche giorno.

Intanto ieri Uomini e Donne ha presentato i suoi nuovi tronisti Cristian, Brando e Manuela Carriero. Sul secondo, 22enne di origine veneta, è già emersa una prima segnalazione. Rumor che se dovesse trovare conferme avrebbe del clamoroso, tanto che sui social in queste ore non si parla d’altro. Stando a quanto si vocifera sul web e riportato da Amici News, infatti, il ragazzo pare abbia già una relazione fuori. Ma scopriremo la verità solo nel momento in cui sarà la redazione a fare le dovute indagini del caso.

Parlando di Cristian invece sappiamo che arriva da Roma ed è uno studente di fisioterapia al terzo anno. Anche lui ha 22 anni e per pagarsi le spese scolastiche e togliersi qualche sfizio consegna le pizze.

Infine Manuela Carriero. Lei l’abbiamo già conosciuta per essere stata protagonista di Temptation Island insieme al suo ex Stefano Sirena. Poi la relazione, conclusa anch’essa, con il tentatore Luciano Punzo.

Ricordiamo infine che la nuova stagione andrà in onda su Canale 5 dall’11 settembre e, come ogni anno, Maria De Filippi ritrova prima tronisti e corteggiatori per dare il via all’edizione.