Presente anche Stefano De Martino al concerto di Geolier. Il conduttore di Affari Tuoi si è davvero scatenato e ha cantato a squarciagola i brani dell’artista.

Al concerto di Geolier c’era Stefano De Martino!

Geolier non ha solo duettato con Giorgia, regalando un momento decisamente unico ai propri fan. Ma non solo! Ieri sera durante il live del rapper napoletano, che ha ospitato Tony Effe e CoCo, c’era anche un noto conduttore. Ebbene sì perché Stefano De Martino sotto al palco ha cantato e ballato.

L’ex marito di Belen Rodriguez come mostrano alcuni video caricati sui social ha cantato e ballato a squarciagola da vero fan! I video di Stefano De Martino caricate da alcune fan, sono diventati virali su tutti i social network. Il presentatore di Affari Tuoi non era da solo però. In sua compagnia alcuni amici che sono sembrati anche loro molto entusiasti della serata appena trascorsa.

Stefano De Martino dalla sua ha postato alcune storie della serata romana e ha anche postato una foto in compagnia del rapper nel backstage. Peraltro ha condiviso anche una sua canzone.

Il simpatico siparietto

Non solo Stefano De Martino ci ha regalato dei momenti divertenti durante il concerto. Ma è stato lo stesso Geolier ha realizzare un siparietto tutto da ridere. Il rapper, di fede napoletana, ieri sera ha perso il big match tra Napoli e Milan, conclusosi sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini rientra nel gruppo WhatsApp di Ne vedremo delle belle

Geolier a un certo unto ha interrotto la performance per sapere come stesse andando la partita: “Il Napoli a quanto sta? 2-0, possiamo andare avanti. Vai fra” ha detto il cantante. Infine dopo il termine della partita, ha domandato di nuovo: “Una cosa importante. Il Napoli a quanto sta?”. A quel punto il pubblico gli ha suggerito il punteggio finale: “È finita? Abbiamo vinto? Afam*”.

Un siparietto divertente anche questo, come quello di Stefano, diventato virale sui social!