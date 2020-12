1 A Uomini e donne potrebbe arrivare un nuovo tronista e un’ex di Temptation Island ne conoscerebbe l’identità facendone una strana descrizione.

Sabato 12 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne (che probabilme andrà in onda dopo le feste di Natale). Durante questa puntata Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il trono. Il trentenne romano ha dichiarato, tra le lacrime, di aver preso questa decisione poiché non ha costruito nulla di forte con le sue corteggiatrice e perché si trova in un contesto che al momento non gli appartiene.

Cosa accadrà quindi nel programma di Maria De Filippi? A quanto pare arriverà un nuovo tronista, anche perché molto presto ci sarà un ricambio, visto che Davide Donadei e Sophie Codegoni potrebbero scegliere molto presto. Chi saranno i nuovi tronisti? E in particolare, chi sarà colui che sostiuirà Gianluca?

Ci pensa Anna Boschetti a dare qualche indizio. L’ex fidanzata di Andrea Battistelli, con il quale ha partecipato all’edizione estiva di Temptation Island 2020, ha riferito in alcune storie di Instagram di conoscere il nuovo tronista di Uomini e donne. Non ha ovviamente riferito il nome, ma ne ha data una descrizione alquanto particolare e un po’ “macabra”, sicuramente per niente positiva. Queste le sue parole:

Mi chiedete in molti chi è questo 47 che dovrebbe salire sul trono. Non posso dirvi molto, però, posso dire che 47 è “morto che parla”. Già questo è un grande indizio. Vuol dire che è un ragazzo un po’ spento… un po’ morto. Non vi posso dire nient’altro. Comunque speriamo che non ci salga sul trono.

Chi sarà questo fantomatico nuovo tronista un po’ moscio? Sul web sono già iniziate le prime teorie…