Stando a quanto emerso, dietro le quinte di Uomini e Donne sarebbe continuato lo scontro mostrato ieri tra Tina e Isabella, le quali sarebbero quasi arrivate alle mani.

Uomini e Donne, caos dietro le quinte tra Tina e Isabella

Clima tesissimo a Uomini e Donne. Dopo la lite furiosa andata in onda nella puntata di ieri pomeriggio tra Tina Cipollari e la dama Isabella, emergono nuovi clamorosi retroscena che riguardano quanto sarebbe accaduto dietro le quinte.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha raccontato che la discussione tra le due donne non si sarebbe affatto limitata a quanto mostrato in TV. Anzi, sembrerebbe che Tina e Isabella siano addirittura arrivate ad un passo dallo scontro fisico.

Tutto è partito durante la puntata di ieri, quando tra Tina e Isabella è esploso un nuovo scontro acceso. L’opinionista, esasperata dalla dama, l’ha mandata platealmente a quel paese urlandole anche contro “Ma chi ca**o sei?!”.

Un’esplosione di rabbia che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto dopo che Isabella è scattata in piede e ha seguito decisa Tina fuori dallo studio. La dama non avrebbe affatto incassato in silenzio le parole di Tina, anzi.

Stando a quanto raccontato da Pugnaloni, Tina non si aspettava che Isabella l’avrebbe raggiunta dietro le quinte, e da lì sarebbe nato un confronto ancora più acceso, al punto che – sempre secondo quanto riportato – le due sarebbero state vicinissime a passare dalle parole alle mani.

Gianni Sperti, uscito dallo studio per aiutare a gestire la situazione, non sarebbe rientrato immediatamente dopo l’uscita di Tina, alimentando ulteriormente i sospetti che dietro le quinte fosse realmente successo qualcosa di molto teso.

Lorenzo Pugnaloni Instagram

Non ci sono immagini di quel momento, ma l’indiscrezione sta facendo il giro dei social. Cosa sia realmente accaduto tra Tina e Isabella lontano dalle telecamere resta un mistero, ma una cosa è certa: lo scontro tra loro è tutt’altro che finito.