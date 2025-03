A La Volta Buona è spuntato fuori il nome della showgirl che avrebbe piazzato in “ultima fila” Angela Melillo, dopo il gossip rivelato da quest’ultima nei giorni scorsi.

Angela Melillo, la showgirl che l’avrebbe messa in ultima fila

Su Rai 1 questa sera è previsto il secondo appuntamento con Ne vedremo delle belle. Angela Melillo e compagne sono pronte a scendere in pista! E a quanto pare sarà non si placano le indiscrezioni che continuano a spuntare fuori sulle protagoniste. A La Volta Buona si è parlato non solo della showgirl che ha disertato le prove e lasciato il gruppo WhatsApp!

No, perché Angela Melillo nella medesima trasmissione condotta da Caterina Balivo, ha raccontato (spinta da Giovanni Ciacci) che ai tempi de Il Bagaglino una di loro l’avrebbe messa in ultima fila. Senza entrare troppo nei dettagli la concorrente di Ne vedremo delle belle ha accennato: “È bionda. Mi ha messa in ultima fila. Perché? Forse perché sono bionda anch’io e anche brava“.

Per quanto Caterina Balivo abbia tentato di estrapolarle qualche informazione in più, a nulla è servito! Angela Melillo ha preferito non dire troppo, spiegando che tanto pian piano il pubblico a casa avrebbe capito da sé.

A La Volta Buona Domenico Marocchi ha voluto saperne di più e oltre allo scoop sulle prove e il gruppo WhatsApp ha cercato di capire qualcosa in più sul gossip lanciato da Angela Melillo. Quando si è ritrovato a parlare con Matilde Brandi, anche lei nel cast di Ne vedremo delle belle, quest’ultima senza peli sulla lingua ha commentato. La Brandi ha ribattuto: “Lorenza Mario è mora e lo stesso Pamela Prati, quindi sarà Valeria Marini la prima donna che al Bagaglino ha messo Angela in ultima fila“. Ma si tratterà davvero di Valeria?

Domenico Marocchi ha intercettato Valeria Marini, beccata per caso nei corridoi degli studi Rai. La showgirl non appena ha sentito le sue parole su Angela Melillo, però, ha prontamente smentito tutto: “Amore no, non sono stata io. Infatti io sono famosa per aver avuto sempre le ballerine più belle accanto a me. Quindi non sono io!”.

Se non è stata Valeria come dice, chi sarà stata? A La Volta Buona chissà non possano emergere nuovi dettagli sulle protagoniste di Ne vedremo delle belle.