Non tira una buona aria nel backstage di Ne vedremo delle belle! Una showgirl diserta le prove e lascia il gruppo WhatsApp. Ecco chi sarebbe, secondo quanto emerso.

Una showgirl di Ne vedremo delle belle diserta le prove (e non solo)

Aria tesa nel backstage di Ne vedremo delle belle! Almeno stando a quanto affermato qualche giorno fa a La Volta Buona su Rai 1 da parte di Giovanni Ciacci. L’opinionista ha svelato che una delle concorrenti del programma di Carlo Conti non si sarebbe presentata alle prove.

A rincarare la dose ci ha pensato poi Angela Melillo. La showgirl ha ricordato che ai tempi del Bagaglino, una delle prime donne presenti anche a Ne vedremo delle belle, l’avrebbe sempre piazzata in ultima fila. Motivo? “È bionda. Forse perché sono bionda anch’io e anche brava“. Non ha proferito parola su chi fosse però!

A La Volta Buona, come detto, è stato finalmente svelato il mistero. Domenico Marocchi in collegamento ha deciso di vederci chiaro. L’inviato ha spiegato che si tratterebbe di una concorrente le cui iniziali sono V.M. La persona in questione avrebbe disertato le prove e non solo, perché avrebbe fatto un’altra mossa:

“(….) Sembra infatti che ci sia un gruppo WhatsApp con tutte le showgirl e dopo la prima puntata una di loro ha abbandonato. Se sto parlando di Valeria Marini? Esatto, così dicono. Non era alle prove perché aveva un problema fisico, una forte emicrania. Mi hanno detto che era dovuto ai troppi messaggi delle altre su WhatsApp“.

Non contento il giornalista ha continuato le sue indagini nel dietro le quinte di Ne vedremo delle belle e ha posto delle domande alle protagoniste sul gossip lanciato da Angela Melillo. Matilde Brandi senza girarci troppo intorno ha detto: “Lorenza Mario è mora e lo stesso Pamela Prati, quindi sarà Valeria Marini la prima donna che al Bagaglino ha messo Angela in ultima fila“.

Nemmeno a dirlo Marocchi ha incrociato Valeria Marini nei corridoi Rai, ma lei ha negato: “Amore no, non sono stata io. Infatti io sono famosa per aver avuto sempre le ballerine più belle accanto a me. Quindi non sono io!”.

Chi sarà stata allora? Il pettegolezzo continua….