Valle della Loira, un viaggio senza tempo tra castelli da fiaba: i consigli di Anna Pernice
Trovate il Diario di Viaggio di Anna Pernice nel numero di Novella 2000 ora in edicola.
Quando si parla della Valle della Loira, tutti pensano subito ai grandi castelli francesi. Quelli che compaiono nelle guide, nelle cartoline e negli itinerari più battuti. Ma nel suo viaggio in questa terra fiabesca, Anna Pernice ha scoperto molto di più: «Io stessa sono partita immaginando sale sontuose, torri fiabesche e giardini perfettamente curati. Quello che non mi aspettavo, però, era che il vero fascino della Loira non fosse racchiuso nei suoi castelli più famosi, ma nell’atmosfera che si respira tra i suoi villaggi, nei dettagli nascosti, nelle strade percorse senza fretta e in quella sensazione costante di essere entrata dentro una Francia che sembra appartenere a un’altra epoca».
La Valle della Loira come non l’hai mai vista, tra giardini e castelli
Nella Valle della Loira si trovano oltre 300 castelli e alcune delle residenze più iconiche di Francia. Nel suo Diario di Viaggio Anna Pernice racconta nel dettaglio emozioni, itinerario e cosa ha portato con sé al rientro a casa. Trovate il suo articolo completo nel numero di Novella 2000 ora in edicola.
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