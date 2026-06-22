Quando si parla della Valle della Loira, tutti pensano subito ai grandi castelli francesi. Quelli che compaiono nelle guide, nelle cartoline e negli itinerari più battuti. Ma nel suo viaggio in questa terra fiabesca, Anna Pernice ha scoperto molto di più: «Io stessa sono partita immaginando sale sontuose, torri fiabesche e giardini perfettamente curati. Quello che non mi aspettavo, però, era che il vero fascino della Loira non fosse racchiuso nei suoi castelli più famosi, ma nell’atmosfera che si respira tra i suoi villaggi, nei dettagli nascosti, nelle strade percorse senza fretta e in quella sensazione costante di essere entrata dentro una Francia che sembra appartenere a un’altra epoca».

La Valle della Loira come non l’hai mai vista, tra giardini e castelli

Nella Valle della Loira si trovano oltre 300 castelli e alcune delle residenze più iconiche di Francia. Nel suo Diario di Viaggio Anna Pernice racconta nel dettaglio emozioni, itinerario e cosa ha portato con sé al rientro a casa. Trovate il suo articolo completo nel numero di Novella 2000 ora in edicola.

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