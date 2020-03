Vanessa Incontrada: età, altezza, peso, figlio, Instagram e fiction

Vanessa Incontrada biografia età altezza e peso

Chi è Vanessa Incontrada? Vanessa, 1 metro e 70 centimetri di altezza e 65 kg di peso, nasce a Barcellona, in Spagna, il 24 novembre 1978. Il padre, Filippo, è italiano, mentre la madre Alicia Soler Noguera ha origini spagnole. La famiglia si completa con una sorella minore, Alice.

All’età di 17 anni comincia a lavorare come modella e per continuare, nel 1996, si trasferisce a Milano. L’esordio sul piccolo schermo avviene nel 1998 quando conduce Super. Nel 2001, poi, conduce diversi programmi radiofonici su RTL 102,5, ma torna in TV l’anno seguente. In questo periodo la vediamo al timone di Nonsolomoda e Sanremo giovani. Dal 2003 approda al cinema con il film Il cuore altrove con Neri Marcorè. La popolarità vera e propria arriva poco tempo dopo grazie a Zelig, presentato insieme a Claudio Bisio. Tra il 2005 e il 2006, invece, prende le redini del Festivalbar e recita in Quale amore e La cena per farli conoscere. In seguito a una breve esperienza da attrice in Spagna, nel 2009 torna in Italia ed entra nel cast della commedia Aspettando il sole. Qui recita insieme a Raoul Bova e Claudia Gerini.

Vanessa Incontrada, a partire dal 2010, conduce per l’ultima volta Zelig e si dedica principalmente alla recitazione. Infatti la troviamo nel film TV Un paradiso per due e nella fiction I cerchi nell’acqua insieme ad Alessio Boni. Per più volte conduce i Wind Music Awards con Carlo Conti e un’edizione di Italia’s Got Talent. Tra le fiction di più successo degli ultimi anni troviamo Non dirlo al mio capo, Il capitano Maria e la miniserie di prossimo uscita dal titolo Angela. Per quanto riguarda, invece, il grande schermo, l’ultimo progetto risale al 2017 con Non c’è campo. Infine, tra il 2016 e il 2018 ha preso parte, in qualità di giudice, a Dance Dance Dance.

La vita privata di Vanessa Incontrada: fidanzato, marito e figli

Parliamo, ora, della vita privata di Vanessa Incontrada, facendo attenzione in particolare modo alla sfera sentimentale. Non abbiamo molte informazioni, purtroppo, sul passato amoroso della conduttrice. L’unico fidanzato, non ancora diventato suo marito, del quale siamo a conoscenza è Rossano Laurini. I due si conosco dal 2007 e hanno due figli, ovvero una bambina data alla luce insieme e una che lui ha avuto da una precedente relazione.

Cone riporta anche il sito Donna Glamour, il loro incontro è stato un po’ particolare. Infatti, Rossano stava insieme a Chiara, amica di Vanessa Incontrada. Quest’ultima, invece era fidanzata con Andrea, il fratello di Chiara. Dopo qualche tempo non hanno potuto più ignorare la scintilla. Anche perché la presentatrice ha sostenuto più volte che il loro rapporto fosse già in crisi.

Dove seguire Vanessa Incontrada: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Vanessa Incontrada ha tutti i profili social più importanti. Infatti, su Facebook ne conta oltre 690 mila, mentre su Twitter ne ha soltanto quasi 110 mila. Infine, l’account Instagram ha il seguito maggiore con quasi 1 milione e 800 mila followers.

Film fiction e programmi televisivi

Ecco, adesso, la lista dei film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Vanessa Incontrada:

A/R Andata+Ritorno (2005)

(2005) Tutte le donne della mia vita (2007)

(2007) Mi rifaccio vivo (2013)

(2013) Ti sposo ma non troppo (2014)

(2014) Tutte lo vogliono (2015)

(2015) Non c’è campo (2017)

Queste, invece, le fiction in cui possiamo trovare Vanessa Incontrada:

Caruso – La voce dell’amore (2012)

(2012) Benvenuti a tavola 2 – Nord vs Sud (2012)

(2012) Un’altra vita (2014)

(2014) Angeli, una storia d’amore (2014)

(2014) Anna e Yusef (2015)

(2015) La classe degli asini (2016)

(2016) Scomparsa (2017)

(2017) I nostri figli (2018)

(2018) L’amore, il sole e le altre stelle (2019)

(2019) Come una madre (2020)

Infine, i programmi televisivi che ha presentato Vanessa Incontrada:

Super estate (1998)

(1998) Millennium (1999)

(1999) Bande sonore (2001)

(2001) La partita del cuore (2003)

(2003) Gran Premio Internazionale dello Spettacolo (2007)

(2007) Let’s dance (2010)

(2010) Prodigi – La musica è vita (2016)

(2016) Venti anni che siamo italiani (2019)

(2019) Amici di Maria De Filippi (2020)

