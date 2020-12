Simone Di Pasquale ha lanciato la piattaforma Virtual Dancer Academy, che offre agli amanti del ballo di coppia l’opportunità di allenarsi in streaming.

Volto storico di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale ha da poche ore inaugurato la piattaforma streaming Virtual Dancer Academy. Praticamente, il ballerino ha saputo fare di necessità virtù in tempi di Covid, organizzando uno spazio virtuale per tutti gli amanti della danza di coppia che sentano il bisogno di allenarsi nonostante le disposizioni anti-contagio.

Virtual Dancer Academy è un servizio in abbonamento, che offre l’opportunità di seguire lezioni, consultare coreografie ed entrare in contatto con i maestri e i professionisti più preparati del settore. Fra coloro che sono coinvolti nel progetto figurano:

La maggior parte dei ballerini fa parte del cast di Ballando con le Stelle, e abbiamo imparato a conoscerla proprio in TV. Ora, da altri schermi come quello del computer o dello smartphone, sapranno tenere compagnia agli studenti delle scuole di ballo, ad altri colleghi e a tutti coloro cui piaccia divertirsi danzando.

Virtual Dancer Academy è già in streaming da mercoledì 9 dicembre 2020, e si può raggiungere tramite il sito ufficiale della piattaforma.

Oltre a Simone Di Pasquale, fra gli ideatori del servizio ci sono gli esperti di comunicazione digitale Tommaso Balzano, Rocco Grasso e Valeria Genova. Sono loro ad aver contribuito alla creazione del primo strumento digitale dedicato al ballo di coppia.

Che cosa fare con l’abbonamento alla piattaforma

L’offerta di Virtual Dancer Academy comprende un ampio ventaglio di scelta. Si va dalle lezioni registrate e on demand, consultabili quante volte si vuole, alle esibizioni dei professionisti fino alle sessioni di allenamento live o private.

Si può optare per un allenamento “a tu per tu” con l’insegnante, oppure per una lezione di gruppo durante la quale confrontarsi con altri utenti. Sarà anche possibile prendere parte a corsi di approfondimento, workshop, stage e tanto altro.

Infine, l’abbonamento alla piattaforma consentirà l’acquisto dell’esclusiva linea di abbigliamento sportivo Personal DanceWear, ugualmente realizzata su un’idea di Simone Di Pasquale.

Non vi resta dunque che lasciarsi trascinare a passo di danza nell’atmosfera digitale di Virtual Dancer Academy.

