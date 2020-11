Chi è Veera Kinnunen? Altezza, fidanzato, Dani Osvaldo e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Veera Kinnunen, dal chi è, all’altezza, al fidanzato, alla storia con Dani Osvaldo, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Veera Kinnunen

Nome e Cognome: Veera Kinnunen

Data di nascita: 6 marzo 1986

Luogo di Nascita: Gavle (Svezia)

Età: 34 anni

Altezza: 1,65 m

Peso: 50 kg

Segno zodiacale:Pesci

Professione: ballerina

Fidanzato: Veera è attualmente single

Figli: Veera non ha figli

Tatuaggi: Veera non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @veerakinnunen

Veera Kinnunen età, altezza e biografia

Veera Kinnunen nasce a Gavle, in Svezia, il 6 marzo 1986. La sua età è dunque di 34 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,65 m. Della sua biografia sappiamo che fin da bambina si avvicina al mondo della danza, e inizia così a coltivare questa sua passione, prendendo anche lezioni. A soli 7 anni inizia a partecipare a concorsi di balli, conquistando il cuore del pubblico e portando a casa anche qualche trofeo.

Veera si specializza così in danze latino americane e in danza contemporanea, e dopo aver terminato gli studi decide di trasferirsi in Australia, all’età di 19 anni. Qui grazie alle sue doti riesce ad entrare nel cast del famoso show internazionale Burn The Floor. Per due anni così la Kinnunen gira il mondo con questo lunghissimo tour, grazie al quale inizia ad ottenere una popolarità e un successo incredibile.

Grazie anche a questa esperienza Veera Kinnunen impara a parlare altre lingue e ad oggi sono ben 4 gli idiomi che la ballerina conosce: il finlandese, lo svedese, l’italiano e l’inglese. Nel mentre la giovane artista si avvicina anche al mondo della moda, quando inizia a disegnare degli abiti che poi crea ed indossa.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla sfera sentimentale della Kinnunen.

Vita privata: Veera Kinnunen ha un fidanzato?

In molti si chiedono se Veera Kinnunen abbia un fidanzato. Attualmente pare che la ballerina sa single, ma nei mesi scorsi la sua sfera sentimentale ha fatto discutere tutti i siti di gossip. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto.

Come in molti sapranno nel 2008 la danzatrice incontra ad un festival in Inghilterra Stefano Oradei. Tra i due scoppia la passione e oltre a fare coppia fissa nella vita privata, decidono anche di iniziare a ballare insieme. Veera e il suo fidanzato vincono così diversi importanti titoli, tra i quali il primo posto al London Championship e il titolo di campioni svedesi nel 2008.

Come se non bastasse la Kinnunen e Oradei aprono una scuola di danza a Stoccolma, dove insegnano agli studenti a ballare a livello competitivo. Per ben 11 anni tutto procede a meraviglia tra i due, quando ad un tratto una crisi colpisce la coppia.

La storia con Dani Osvaldo

Come se non bastasse Veera, che nel mentre è nel cast di maestri professionisti di Ballando con le Stelle proprio insieme a Stefano, fa la conoscenza di Dani Osvaldo, al quale viene affiancata nel corso della quattordicesima edizione del talent. Tra la ballerina e il calciatore scoppia così la passione, e così la Kinnunen ed Oaradei si lasciano ufficialmente. Solo qualche settimana fa, in una lunga intervista per Visto, Stefano ha svelato come vanno oggi le cose con Veera, affermando:

“Abbiamo un rapporto lavorativo molto buono. A Ballando lavoreremo insieme, da colleghi, con il massimo della professionalità com’è normale che sia. Certo, la difficoltà c’è stata nei primi mesi, perché all’improvviso, dopo tanti anni, mi sono ritrovato a dover cambiare abitudini, anche a livello pratico. E se prima pensavo al plurale, mi sono ritrovato a pensare al singolare. A me. Oggi sono molto distante da quei giorni, ma mi rendo conto che questo aspetto è stato fondamentale per conoscermi intimamente, per essere forte e stare bene. Le storie possono finire, ma l’importante è capire il proprio percorso. Io da questa vicenda ho capito che dovevo concentrarmi sulle mie esigenze, sui miei desideri”.

Nel mentre Veera Kinnunen per qualche mese ha portato avanti la relazione con Dani Osvaldo, fino a quando le cose non si sono complicate. A seguito di una breve crisi infatti la ballerina e il suo fidanzato si sono lasciati, e stando al settimanale Oggi pare che il calciatore abbia immediatamente voltato pagina, al fianco di una modella di origini latine. Questo quanto riportava la rivista:

“Gira voce che Dani Osvaldo, dopo la traumatica separazione da Veera Kinnunen, abbia già trovato un nuovo amore. Trattasi, dicono, di una giovane e statuaria modella di origini latine, pare cilena, di stanza in Europa”.

Ad oggi dunque Veera Kinnunen pare sia single, e nonostante in molti sperino in un ritorno di fiamma con Stefano Oradei, attualmente i due non si sono ancora riavvicinati.

Dove seguire Veera Kinnunen: Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Veera Kinnunen, possono seguire la ballerina tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

La professionista di Ballando con le Stelle 2020 ha già raggiunto sul noto social i 65 mila follower.

Proprio su Instagram Veera ama condividere tutti i momenti più belli ed importanti della sua vita privata e della sua carriera, tenendo costantemente aggiornati i fan.

Come andrà quest’anno il percorso di Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle?

Carriera

La lunga carriera di Veera Kinnunen inizia come già detto da bambina.

Oltre ad aver vinto numerose competizioni, da sola e insieme a Stefano Oradei, la ballerina, sempre insieme al suo ex fidanzato, ha anche preso parte ad alcuni noti programmi televisivi, tra cui Let’s Dance.

Come se non bastasse detiene il record come ballerina svedese più titolata di sempre.

Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle

Nel 2013 Veera entra a fare parte del cast di maestri professionisti di Ballando con le Stelle. Nel 2017, in coppia con Oney Tapia, vince la trasmissione, conquistando il primo posto. Anche quest’anno la Kinnunen sarà tra le protagoniste del programma, stavolta al fianco di Paolo Conticini.

Da alcune settimane i due si stanno duramente allenando per essere in ottima forma. Tuttavia negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che ha messo a rischio non solo la partenza di Ballando con le Stelle 2020, ma anche la partecipazione della coppia stessa. I due si sono sottoposti infatti al tampone per il Covid-19, e per qualche ora l’esito è stato incerto. Tuttavia si è risolto tutto per il meglio, e la stessa Milly Carlucci ha affermato:

“È stato fatto un doppio tampone con esame completo. L’esame è stato effettuato in due macchine, quindi con analisi separate. Quando è arrivato l’esito negativo, per noi è stato un grandissimo sollievo. Dopo il risultato negativo del tampone di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando con le stelle”.

Scopriamo ora chi ci sarà oltre a Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020, tra maestri e concorrenti.

I maestri

Oltre a Veera Kinnunen a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti troviamo:

I concorrenti

A partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono invece:

Novella 2000 © riproduzione riservata.