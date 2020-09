Chi è Stefano Oradei? Età, carriera, ex fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Stefano Oradei, storico ballerino di Ballando con le stelle, attraverso le informazioni che lo riguardano: età, biografia, famiglia, lavoro, carriera, vita privata, l’ex fidanzata, le curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Stefano Oradei?

Nome e Cognome: Stefano Oradei

Data di nascita: 11 ottobre 1983

Luogo di Nascita: Roma

Età: 36 anni (tra poco 37)

Altezza: 1,75 m

Peso: 80 Kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerino e insegnante

Ex-fidanzata: Veera Kinnunen

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @stefanooradei

Sito internet: oradeistefano.it

Età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Stefano Oradei, noto al pubblico televisivo per essere uno dei ballerini di Ballando con le stelle. Stefano è nato a Roma l’11 ottobre 1983, quindi la sua età è di 37 anni. Ha una sorella minore che nel 2015 lo ha reso zio.

Sin da piccolo ha esternato la sua passione per la danza insieme a quella per il calcio. Ed infatti fino all’età di 14 anni ha portato avanti entrambe le discipline. Poi ha deciso di concentrarsi sulla danza iniziando a studiare diversi stili, come ad esempio il jazz, l’hip-hop, il flamenco, merengue, salsa, danza moderna in generale e molto altro. Tutto questo lo ha portato a 19 anni a vincere il titolo di campione nazionale di danze latino americane raggiungendo la classe AS in questa disciplina. Si tratta del livello più alto nella danza. Il successo lo ha portato a partecipare a varie competizioni estere (Spagna Francia, Germania, Inghilterra) e alla vittoria.

Tornato in Italia, Stefano ha deciso di intraprendere un percorso di studi universitario, iscrivendosi alla Facoltà di Scienze motorie all’Università dello IUSM. In questo modo ha reso la sua passione per lo sport anche uno studio per una carriera futura. E ha scelto questo indirizzo di studio proprio per approfondire le sue conoscenze in materia. Tra l’altro durante il suo percorso universitario ha studiato anche psicologia dello sport, metodologia di allenamento e anatomia. Si tratta di una scelta, questa, utile a lui per insegnare al meglio la danza, come lui stesso ha spiegato.

Lavoro e carriera

Stefano è ballerino professionista e, come detto, ha iniziato a ballare, a livello agonistico, all’età di 14 anni. La vincita del suo primo trofeo all’età di 19 anni durante il Campionato Italiano di danze Latino Americane gli hanno permesso di raggiungere la classe più elevata e farsi strada nella danza con tanti successi. Così ha vinto anche tanti campionati a giro per l’Europa.

Dopo gli studi, un traguardo importante per Stefano è arrivato nel 2008, quando cioè a Blackpool ha incontrato la ballerina svedese Veera Kinnunen. Tra i due si è creato subito un bel rapporto fatto di passione e alchimia, così hanno iniziato a ballare insieme. Dopo poco tempo, quindi, hanno deciso di rappresentare la Svezia diventando poco dopo Campioni Svedesi imbattuti per 5 anni consecutivi. Allo stesso tempo sono arrivati anche molti risultati a livello internazionale.

Inoltre Stefano Oradei ha partecipato nel 2013 al Manhattan Dancesport Championship con Camilla Läckberg, arrivando al 2° posto. Sempre con Camilla nel 2015 ha vinto la gara open Silver Latin Pro Am allo Yankee Classic a Boston. Nel 2014 ha anche partecipato, in Svezia, ad un programma molto simile a Ballando con le stelle: Let’s Dance. Anche qui era nelle vesti di insegnante e ed era presente anche Veera Kinnunen.

Oggi Stefano Oradei gestisce anche una scuola di danza dove veste anche il ruolo di insegnante.

Vita privata di Stefano Oradei: ha una fidanzata?

Come detto, Stefano Oradei nel 2008 ha conosciuto la ballerina svedese Veera Kinnunen al Blackpool Dance Festival in Inghilterra. E lei è diventata sua partner non solo nel ballo, ma anche nella vita. La sensualità e passione si ammirava chiaramente nelle loro esibizioni. E il grande amore che Stefano provava nei confronti di Veera lo hanno portato a trasferirsi in Svezia e a gareggiare con lei proprio per la sua nazione di appartenenza.

La loro storia è andata avanti per ben 11 anni, arrivando anche a parlare di matrimonio. Per fare questo passo, però, aspettavano di avere una stabilità, poiché con il lavoro si ritrovavano ad essere spesso lontani. Purtroppo però tutto è finito nel 2019, proprio dopo Ballando con le stelle.

Nell’edizione 2019 del programma di Milly Carlucci, mentre Stefano ballava con Suor Cristina, Veera era in coppia con Daniel Osvaldo. E proprio Oradei esternò molta gelosia nei confronti della sua fidanzata, tanto da arrivare a fare una scenata di fronte a tutti. La stessa Milly Carlucci, credendo che la gelosia fosse infondata, lo aveva ripreso per l’atteggiamento e costretto a scusarsi. In realtà il ballerino ci aveva visto bene, perché dopo la fine di Ballando con le stelle, Veera e Dani Osvaldo annunciarono la loro relazione, iniziata proprio durante il programma, che è finita a dicembre del 2019. Oggi Stefano Oradei sembra non avere una fidanzata, pertanto pare essere single.

Stefano Oradei a Ballando con le stelle 2020

Stefano Oradei è nel cast di Ballando con le stelle in veste di maestro a partire dalla nona edizione del programma di Milly Carlucci. Durante il suo lavoro all’interno della trasmissione ha avuto modo di ballare con Marisa Laurito, Nicole Orlando, Anna La Rosa, Gessica Notaro e nel 2019 con Suor Cristina e la Oradei team.

Anche per Ballando con le stelle 2020 Stefano Oradei è stato riconfermato e questa volta balla in coppia con Barbara Bouchet. L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è stato fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

Ecco la lista dei concorrenti di Ballando con le stelle 2020:

Questa invece la lista dei ballerini professionisti:

Chi vincerà l’edizione 2020 di Ballando con le stelle?

Stefano Oradei Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Stefano Oradei, come possiamo seguirlo sui social network? Lui è molto attivo suoi social e ci sono vari canali per rimanere sempre aggiornati. Il ballerino, infatti, ha una pagina Facebook, un profilo Twitter e ovviamente un profilo Instagram.

Parlando proprio di Instagram, Stefano vanta oltre 37 mila follower. È un ballerino molto apprezzato e qui condivide foto riguardanti la vita privata, ma anche molti scatti e video delle esibizioni.

Non mancano anche post e condivisioni riguardanti Ballando con le stelle. E ci sono già alcuni video e foto delle sue prove con Barbara Bouchet.

