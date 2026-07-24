Aida Yespica ha un nuovo fidanzato. La showgirl ha deciso di presentarlo ai suoi amici più cari.

Per Aida Yespica sembra essere arrivato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo alcune relazioni che negli anni hanno spesso attirato l’attenzione del gossip, la showgirl venezuelana avrebbe ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove rivela anche un dettaglio che lascia intuire quanto il rapporto sia già importante: Aida avrebbe infatti deciso di presentare il fidanzato ai suoi amici più stretti. Le immagini pubblicate mostrano la coppia durante una cena in compagnia, lasciando trasparire grande complicità e un’intesa che non è passata inosservata ai fan della showgirl. Per il momento, però, la diretta interessata continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata.

Chi è Giovanni, il nuovo fidanzato di Aida Yespica

Secondo quanto riportato da Parpiglia, il nuovo compagno della showgirl si chiama Giovanni. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla sua identità o sulla sua professione, ma la scelta di Aida di coinvolgerlo nella sua cerchia di amici più fidati sembra confermare che la relazione stia diventando sempre più seria. La cena si sarebbe svolta insieme a Ludovica Pagani e al marito Stephan El Shaarawy, che hanno recentemente celebrato il loro matrimonio. Nelle fotografie pubblicate dal giornalista, Aida e Giovanni appaiono sorridenti, affiatati e molto vicini, tra sguardi complici e gesti che raccontano una sintonia evidente.

Negli ultimi giorni la stessa Yespica aveva condiviso sui social alcune immagini in cui compariva anche il nuovo compagno, evitando però di aggiungere qualsiasi commento o dettaglio sulla loro storia d’amore. Una scelta che conferma la volontà della showgirl di vivere questa relazione con maggiore discrezione rispetto al passato.

La ritrovata serenità sentimentale si accompagna a un periodo particolarmente positivo anche sul piano familiare. Dopo anni vissuti con il padre Matteo Ferrari, infatti, il figlio Aron è tornato a vivere con la mamma, permettendo ai due di trascorrere molto più tempo insieme. Per Aida Yespica questo rappresenta un momento importante, che lei stessa ha raccontato più volte attraverso i social, dove non ha nascosto la felicità di poter condividere nuovamente la quotidianità con il figlio.

Il successo sportivo del figlio Aron Ferrari

Oltre alla gioia di aver ritrovato il figlio accanto a sé, Aida sta seguendo con grande orgoglio anche il percorso sportivo di Aron Ferrari. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre, ex calciatore professionista, costruendo la propria carriera nel mondo del calcio. Nelle scorse settimane la showgirl ha condiviso sui social una notizia che l’ha riempita di soddisfazione: Aron ha rinnovato il proprio contratto con il Guidonia Montecelio. Dopo aver contribuito alla vittoria del campionato Primavera 4, il giovane centrocampista si prepara ora ad affrontare una nuova sfida nel campionato Primavera 3, continuando così il proprio percorso di crescita calcistica.

Per Aida Yespica si tratta quindi di un periodo particolarmente sereno, nel quale la felicità arriva da più fronti. Da una parte un nuovo amore che sembra regalarle equilibrio e tranquillità, dall’altra la soddisfazione di vedere il figlio crescere, sia dal punto di vista personale che professionale. Un momento di rinascita che la showgirl, almeno per ora, preferisce vivere lontano dai riflettori, condividendo soltanto piccoli scorci della sua nuova quotidianità.