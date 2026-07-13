Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Sam Neill, noto attore neozelandese con cittadinanza irlandese morto all’età di 78 anni. Impossibile dimenticarsi del ruolo che ha interpretato nel celebre film diretto da Spielberg “Jurassic Park”, ovvero quello del dottor Grant, ruolo che lo ha reso a tutti gli effetti indimenticabile.

Addio a Sam Neill: l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni

E’ stato uno degli attori più amati e più versatili del mondo del cinema. Sam Neill ci lascia all’età 78 anni, dopo una lunghissima carriera piena di successi e di ruoli indimenticabili. Nato nel 1947 a Omagh, nell’Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese, Neill ha costruito una carriera lunga oltre cinquant’anni, prendendo parte a oltre 150 produzioni cinematografiche e televisive. La notizia della sua morte è stata data dai suoi familiari in un comunicato: “E’ con profonda tristezza che la famiglia di Sam Neill condivide la notizia della sua scomparsa. Sam era circondato dai suoi cari e se ne è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita.”

Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto: le cause

Una notizia, quella della morte di Sam Neill, che ha scosso l’intero mondo di Hollywood e non solo. Cinque anni fa all’attore era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T. Era lo scorso aprile quando, nel corso di una intervista a Channel Seven, lo stesso Neill aveva rivelato di essere riuscito a superare la malattia: “Ho appena fatto una Tac e nel mio corpo non c’è alcuna traccia di cancro. È una cosa straordinaria. Sono davvero, davvero entusiasta che questo sia potuto accadere“, aveva detto Neill, che sognava anche di tornare presto sul set: “È arrivato il momento di fare un altro film”. La famiglia dell’attore ha infatti voluto sottolineare che, al momento della morte, Sam Neill era libero dal cancro. Le cause quindi della morte non sono al momento state rese note, con i familiari che hanno riferito solo che la sua morte è stata “improvvisa e inaspettata.“

Addio a Sam Neill: l’indimenticabile dottor Grant di “Jurassic Park”

Sono tantissimi i film nei quali abbiamo visto recitare Sam Neill nel corso della sua lunga carriera, come “Unica regola: vincere”, “La mia brillante carriera“, “Conflitto finale”,” Possession”, “Un grido nella notte” al fianco di Meryl Streep, “Ore 10: calma piatta”, “Caccia a Ottobre Rosso”, “Lezioni di piano”, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes, e “Il seme della follia“. Nella mente e nel cuore di tutti noi però Sam Neill è soprattutto colui che ha dato volto e anima al paleontologo Alan Grant in “Jurassic Park“, la celebre pellicola diretta da Steven Spielberg, ruolo che ha ripreso anche in “Jurassic Park III” e in “Jurassic World Dominion“, dove torna ad avere una relazione d’amore con la collega Ellie Sattler (Laura Dem), con cui era fidanzato nel primo film della saga.