1 Adriana Volpe attacca i vipponi e Ciacci

Il web e i vip non ci stanno. Tutti sono scesi in campo a favore di Marco Bellavia! In queste ore è arrivato anche il supporto di Adriana Volpe, la quale non ha mancato di lanciare aspre critiche ai partecipanti del reality e al suo amico Giovanni Ciacci. Ma partiamo per ordine. Marco Bellavia sabato ha abbandonato la Casa del GF Vip 7. Non ha retto la pressione e i vari attacchi da parte dei suoi compagni, durissimi con lui, nel momento in cui ha raccontato dei problemi di salute. Sebbene qualcuno ha provato a stargli accanto, l’attore ha preferito fare ritorno dalla sua famiglia.

Sui social si è sollevata una polemica che ancora oggi prosegue incessante, con tanti utenti (ma anche volti noti) che chiedono dei provvedimenti disciplinari seri contro i vipponi. Da Anna Pettinelli a Francesca Barra e gli ex concorrenti del reality (e non solo), per passare appunto ad Adriana Volpe. Nella giornata di oggi l’ex opinionista è intervenuta con un durissimo sfogo:

“Ma cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione e della condivisione. Invece abbiamo assistito solo a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati”.

A questo punto Adriana Volpe ha fatto anche nomi e cognomi di alcuni concorrenti: “Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco. Invece gli ha detto ‘vai alla neuro-deliri’. Gli ha dato del ‘disadattato'”, ha ricordato l’ex opinionista del GF Vip riprendendo alcune delle affermazioni fatte da Elenoire.

Ma c’è stato spazio anche per Giovanni Ciacci, grande amico di Adriana Volpe. Da parte sua la conduttrice non si sarebbe mai aspettata un atteggiamento di questo tipo e a riguardo ha detto: “Poi abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci. Sono stata anche ospite giovedì nel programma per dargli supporto. E alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco, è riuscito persino a dire ‘ce lo siamo levati dai cog***ni’. Ma com’è possibile? Giovanni?”. E non è finita qui…