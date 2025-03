Dalla carriera in TV e a teatro per passare alla vita privata. Facciamo meglio la conoscenza e scopriamo meglio chi è Lorenza Mario: l’età, il suo attuale compagno e il figlio, i suoi progetti e dove seguirla sui social e su Instagram.

Lorenza Mario età, altezza e biografia

La biografia di Lorenza Mario cosa ci dice di lei? Quanti anni ha e dov’è nata? La ballerina è nata a Camposampiero (Padova) il 9 ottobre 1969, sotto il segno zodiacale della Bilancia. L’età della cantante oggi è di 55 anni.

Se vi state chiedendo quanto è alta la Mario, sappiamo che l’altezza di Lorenza corrisponde a 1 metro e 76 centimetri circa.

In quanto al percorso di studi ha conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico di Padova. Ed è nella medesima città che ha fatto le sue prime esperienze come ballerina professionista grazie alla compagnia Veneto Balletto.

Nel corso degli anni, come potremo leggere nella parte dedicata alla carriera, Lorenza Mario ha ricoperto il ruolo di ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva.

Vita privata

Concentriamoci ora sulla vita privata. Quanti figli ha Lorenza Mario e qual è la vita privata di Alessandro Safina, suo ex marito?

Sappiamo che nel 2001 Lorenza ha sposato il tenore Alessandro Safina. L’anno successivo i due hanno avuto un figlio di nome Pietro. Dopo 10 anni dal loro matrimonio la coppia si è separata.

Oggi Lorenza ha un fidanzato? Sì, la showgirl dopo la separazione dal marito si è legata sentimentalmente all’imprenditore e manager Federico Piron, oggi suo compagno.

Dove seguire Lorenza Mario: Instagram e social

Amanti dei social e meno avvezzi, se intendete seguire Lorenza Mario potete farlo precisamente su: Facebook, Instagram e Twitter.

Nei profili delle piattaforme menzionate, di volta in volta, la ballerina condivide con il proprio pubblico tutto quello che riguarda la sua vita fuori dal lavoro, ma anche molto dei suoi numerosi progetti.

Con una ricerca sul web è possibile trovare anche le foto da giovane di Lorenza Mario, durante i suoi esordi televisivi.

Carriera

Che fine ha fatto Lorenza Mario? Grande protagonista degli anni ’90, come detto ha mosso i primi passi nel mondo della danza con la compagnia Veneto Balletto e così ha dato pian piano il via alla sua carriera.

Nel mondo della recitazione ha esordito nel 1990 a teatro, dove ha lavorato per diverso tempo durante il suo percorso artistico. Poi il debutto in TV per Lorenza Mario nel primi anni ’90 come ballerina in Acqua calda, Il grande gioco dell’oca e Buona domenica. In seguito ha preso parte a programmi come Re per una notte e Fantastica Italiana.

In seguito per diverse edizioni Lorenza è entrata a far parte del fortunato programma di PierFrancesco Pingitore, Il Bagaglino. Come detto qui ha lavorato per diversi anni. Ma ha portato avanti anche la recitazione con la partecipazione ad alcune miniserie TV come I misteri di Cascina Vianello e Provincia segreta.

Negli stessi anni è anche diventata prima ballerina di Domenica In, qui ha lavorato fino al 1999. Poi la partecipazione alla miniserie La casa delle beffe e infine grande spazio a commedie e musical con alcuni colleghi de Il Bagaglino.

Trasmissione che è tornata in TV nel 2006 e di cui Lorenza Mario ha fatto parte, per poi allontanarsi e dedicarsi alla danza e alla sua famiglia. Il ritorno nel piccolo schermo si è verificato nel 2016 con la partecipazione a Tale e Quale Show e come ospite a L’anno che verrà.

Infine nel 2018 è stata insegnante di alcune masterclass ad Amici di Maria De Filippi e in seguito è tornata nuovamente a occuparsi di teatro. E, a proposito di questo, ricordiamo che Lorenza Mario ha recitato in tantissimi spettacoli teatrali, da Il Bagaglino – Viva l’Italia, per passare a Tributo a George Gerswin o ancora Chicago, Aggiungi un posto a tavola o Le preziose ridicole per citarne solo alcuni.

Mentre per quanto riguarda la musica, ricordiamo che ha inciso i seguenti brani: È così che io vorrei e Non eri tu.

Film e serie TV

Per chi non lo sapesse Lorenza Mario anche se non ha recitato in alcun film, l’abbiamo vista in alcune serie, o meglio miniserie TV. Parliamo per esempio di I misteri di Cascina Vianello nel 1998. Nello stesso anno l’abbiamo rivista anche in Provincia segreta 2 – I delitti della casa sul fiume. Passiamo infine al 2000 quando sotto la regia di PierFrancesco Pingitore ha preso parte ne La casa delle beffe.

È stata anche doppiatrice dei personaggi di Danielle Proulx in C.R.A.Z.Y e Jacqueline Follet ne Il diavolo veste Prada.

Programmi TV con Lorenza Mario

Ricordate tutti i programmi a cui ha preso parte nel corso della sua carriera Lorenza Mario? Qui facciamo un recap:

Acqua calda (1992); Il grande gioco dell’oca (1993); Buona domenica (1993/1995); Re per una notte (1995); Fantastica Italiana (1995/1996); Tipi Top (1997); Il Bagaglino (dal 1996 al 1998 e 2006) e Stelle del Mediterraneo (1998).

Infine a quelli citati aggiungiamo: Domenica In (1998/1999); Tale e Quale Show (2016 e 2017); L’anno che verrà (2016) e Amici di Maria De Filippi (2018)

Buona Domenica

Come scritto precedentemente Lorenza Mario dal 1993 al 1995 ha fatto parte del cast di Buona Domenica su Canale 5. In quel periodo la conduzione era affidata a Gerry Scotti e Gabriella Carlucci.

Il Bagaglino

Dal 1996 al 1998 per passare poi al 2006, Lorenza Mario è stata protagonista de Il Bagaglino di PierFrancesco Pingitore.

Tale e Quale Show

È il 2016 quando Lorenza Mario è stata scelta da Carlo Conti nel cast di Tale e Quale Show. L’anno successivo ha preso parte al torneo dedicato ai campioni.

L’anno che verrà

Sempre nel 2016 ha preso parte a L’anno che verrà condotto da Amadeus.

Amici

Si passa poi al 2018 quando la ricordiamo nel talent show Amici di Maria De Filippi. Qui ha vestito i panni di insegnante. Ha tenuto con i concorrenti di quell’anno una masterclass sul musical.

Negli anni successivi si è concentrata invece sul teatro.

Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle

Nel 2025 Lorenza Mario è stata scelta come una delle showgirl di Ne vedremo delle belle, nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

A colpi di sfide di ballo le concorrenti daranno prova di dimostrare il loro talento e arrivare così fino alla puntata finale e vincere.

Il percorso di Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle

Dal 22 marzo è possibile seguire su Rai 1 il percorso di Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle.

(IN AGGIORNAMENTO)