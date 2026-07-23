Chiara Ferragni rompe il silenzio con un video pubblicato su TikTok e torna a parlare, seppur senza entrare nei dettagli, del periodo più complesso della sua vita. Dopo il Pandoro Gate e la fine del matrimonio con Fedez, l’influencer ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto, raccontando il percorso di crescita personale affrontato negli ultimi anni.

“Ora mi capisco di più”, Chiara Ferragni parla a cuore aperto in un video TikTok

Dopo le conseguenze economiche legate al caso del Pandoro Gate, tra cui gli 800mila euro destinati a iniziative benefiche dopo il provvedimento dell’Antitrust, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio anche nella vita privata. L’influencer, infatti, pare stia vivendo una relazione con l’imprenditore colombiano José Fernandez: i due, recentemente, avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza insieme in Spagna.

La fase più complicata degli ultimi anni sembra ormai alle spalle, ma Ferragni raramente ha scelto di raccontare pubblicamente quel periodo. Solitamente sui social risponde a domande legate alla quotidianità, dalla beauty routine ai consigli sui capelli, evitando di soffermarsi sulle vicende personali che l’hanno coinvolta dalla fine del 2023. Nei giorni scorsi, però, ha deciso di lasciare un piccolo spazio alle sue riflessioni attraverso un video pubblicato su TikTok, nel quale ha voluto ringraziare chi le è rimasto accanto nei momenti più difficili.

“Ho lavorato molto su me stessa”, ha raccontato l’imprenditrice digitale, spiegando di aver intrapreso un percorso personale che le ha permesso di conoscersi meglio e comprendere alcune scelte del passato. “Sono riuscita a capirmi molto di più, a capire perché ho fatto delle scelte nella mia vita”, ha dichiarato, aggiungendo la sua gratitudine verso i follower che hanno continuato a sostenerla anche nei periodi in cui il suo umore non era dei migliori.

Il messaggio ai fan e le reazioni al video TikTok di Chiara Ferragni

Il contenuto pubblicato da Chiara Ferragni ha raccolto numerosi commenti positivi da parte di chi ha voluto dimostrarle vicinanza. Molti utenti hanno sottolineato il suo percorso di crescita personale e la capacità di affrontare una fase complessa senza raccontare ogni dettaglio pubblicamente. Nel video l’influencer ha detto: “Vorrei salutarvi, mandarvi un mega ringraziamento, perché in questi mesi, questi anni, ho lavorato molto su me stessa”. Poi ha aggiunto: “Tanti di voi riescono a capirmi, anche se non ho mai parlato. Quindi, veramente, vi sono super grata di essermi sempre stati vicino, di avermi sempre alzato l’umore, anche quando non era dei migliori. E vi amo, vi sono grata”.

Non sono mancati, però, anche commenti critici e frecciate legate ancora al Pandoro Gate. Una parte del pubblico continua infatti a ricordare la vicenda e a rivolgere accuse nei confronti dell’imprenditrice digitale, nonostante il percorso giudiziario e gli obblighi economici già affrontati. Sul web, intanto, resta aperta anche l’ipotesi di un possibile documentario Netflix che potrebbe raccontare più da vicino la crisi attraversata da Ferragni e la sua ripartenza.

Le parole di Ferragni su TikTok sono arrivate a poche ore dall’annuncio della nascita del terzo figlio di Fedez e della nuova compagna. Pur senza citare direttamente la situazione familiare o il passato matrimonio, l’influencer ha lasciato intendere il proprio stato d’animo attraverso un messaggio incentrato sulla riconoscenza. Alcuni like lasciati sotto il video hanno inoltre alimentato le interpretazioni dei fan, soprattutto rispetto alla relazione con Fedez. Tra i commenti apprezzati da Ferragni anche frasi come: “Il fatto che tu non abbia mai parlato rappresenta la prova della tua signorilità innata”. L’imprenditrice, però, ha scelto ancora una volta di non entrare nei dettagli, affidando il suo messaggio ai gesti più che alle dichiarazioni.