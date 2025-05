Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, sembrerebbe che la produzione di Ballando con le Stelle abbia messo gli occhi su Shaila Gatta. L’ex Velina infatti potrebbe essere tra le insegnanti della prossima edizione del talent show.

Nuova esperienza in arrivo per Shaila Gatta?

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata senza dubbio Shaila Gatta. Sappiamo tutti che l’ex Velina ha fatto a lungo discutere per via della turbolenta relazione con Lorenzo Spolverato, che ha vissuto diversi alti e bassi. Nel corso della finale tuttavia la ballerina ha deciso di mettere un punto alla relazione e da quel momento ha scelto di voltare definitivamente pagina. Pur avendo avuto un faccia a faccia con il modello, dopo la fine del reality, a oggi Shaila sembrerebbe aver chiuso una volta per tutte con Lorenzo e al momento si sta concentrando sulle sue prossime mosse.

Sembrerebbe infatti che la Gatta sia pienamente concentrata sulla sua carriera e solo nelle ultime ore in rete si è fatta largo una nuova voce di corridoio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Stando a quanto fanno sapere Amedeo Venza e Deianira Marzano, pare che la produzione di un celebre programma televisivo abbia messo gli occhi sull’ex gieffina.

Parliamo nientemeno che di Ballando con le Stelle, che secondo i due esperti di gossip avrebbe iniziato una trattativa per avere Shaila Gatta nel cast della prossima edizione del talent show. L’ex Velina tuttavia non prenderebbe parte alla trasmissione in qualità di concorrente bensì di insegnante e andrebbe dunque ad affiancare uno dei personaggi Vip.

Attualmente però vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze. Al momento infatti né Shaila né la produzione del talent show di Milly Carlucci hanno confermato la notizia e dunque le voci di corridoio sono ancora da considerarsi tali.