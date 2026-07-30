Tra i doppiatori della nuova generazione, Alex Polidori è sicuramente uno dei più presenti, grazie anche ai personaggi a cui presta la voce: Tom Holland e Timothée Chalamet. Entrambi sono attori molto famosi di Hollywood, tra i più amati della new generation e sono, spesso, protagonisti di veri e propri kolossal.

Alex Polidori è cresciuto con gli attori che interpreta

«Anche a livello fisico, sia Tom che Timothée si assomigliano. Fanno tanti film di successo ed è bellissimo poterne fare parte. Chalamet è stato Willy Wonka, poi protagonista in Dune ed è stato incredibile in Marty Supreme, una vera e propria sfida doppiarlo in quel film. Tom ha appena rimesso la tuta di Spider-Man e arriva da Odissea», racconta con orgoglio l’interprete in lingua italiana dei due divi americani.

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Il fratello maggiore lo ha ispirato

Alex Polidori, incoraggiato dal fratello maggiore a intraprendere questa carriera, ha reso il mestiere del doppiatore meno ombroso e più “pubblico”: «Credo di aver fatto conoscere il doppiaggio a tante persone e, magari, qualcuna si è anche appassionata a questo lavoro con i contenuti social che ho realizzato».

Gli inizi

Il giovane doppiatore ha iniziato da giovanissimo, scoprendo quasi subito la sua vocazione. «Diciamo che, visto che mia madre era sempre ai provini con mio fratello, alla prima occasione sono stato buttato nella mischia anch’io. Sono risultato subito molto spigliato e così ho iniziato a fare i primi spot, lavorare con Nino Frassica e fare anche doppiaggio», ha dichiarato Alex Polidori durante l’intervista.

L’intervista integrale ad Alex Polidori, di Fabrizio Ponciroli, sul numero cartaceo di Novella 2000 in edicola. Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI. Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.

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