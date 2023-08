NEWS

Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Il dettaglio hot di Alex Wyse

Alex Wyse è stato uno dei concorrenti più amati di Amici 21. Da quel momento il suo percorso nel campo della musica è stato in crescita e continua a girare l’Italia con i suoi concerti. Di recente, inoltre, ha anche ottenuto il Disco d’Oro per l’album “Ciò che abbiamo dentro“: Nel corso del tempo, però, ha fatto parlare di sé non solo per la propria musica ma anche per altri dettagli riguardanti la sua persona.

Non ci stiamo nemmeno riferendo alla relazione terminata con la ballerina Cosmary Fasanelli ormai diverso tempo fa, della quale era stato l’annuncio sui social:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore.

La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.

Il dettaglio a cui ci stiamo riferendo è molto più personale e alcuni fan lo hanno ripreso in video durante una delle sue ultime performance. Chi segue Alex Wyse ormai è abituato, ma forse non tutti sanno che molto spesso i suoi pantaloni non lasciano grande spazio all’immaginazione. Qui sotto potete vedere un esempio.

no ma qualcuno glielo deve dire che il pesce lo deve tenere nelle mutande sta diventando disturbante questa cosa pic.twitter.com/qsTtFCewxw — ☆ (@m4leducata) August 19, 2023

Alcuni lo criticano e gli consigliano di cambiare tipo di indumento, altri invece sembrano apprezzare la scelta. Voi da che parte state? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per molte altre news.