Puntata finale di Temptation Island. Tra Michele e Millie oggi come vanno le cose? Stanno insieme dopo la fine del programma? In questo articolo possiamo scoprire cosa è successo tra loro.

Il percorso a Temptation Island di Michele e Millie

Michele Varriale e Millie Moi sono una delle coppie di questa edizione di Temptation Island. La loro storia va avanti da un anno e 10 mesi. Il loro percorso non è stato affatto semplice. Lei ha scritto per prima al programma, perché si sente un po’ bloccata dal suo fidanzato, che non vorrebbe vederla avere certi atteggiamenti con altri ragazzi. Lui ha sempre detto non fidarsi di lei. Spesso i suoi amici gli hanno suggerito di lasciarla.

Nel villaggio di Temptation Island abbiamo scoperto cosa è successo tra Michele e Millie. Da una parte lui con gli altri compagni e con le tentatrici si è lamentato del carattere libertino di Millie. Dall’altra lei ha raccontato al single Francesco che Michele è troppo duro con lei. A lei piacerebbe avere una storia seria ma con un uomo maturo, che non la sminuisca.

In alcuni video Michele ha visto Mille parlare con Alex, uno dei single e socializzare con alcuni di loro ed è parso contrariato. In seguito abbiamo visto Michele avvicinarsi alla single Michelle, mentre Millie ha continuato a conoscere Alex e tra loro ne è nata una bella complicità.

Il falò di confronto a Temptation Island

E il falò di confronto finale a Temptation Island tra Millie e Michele com’è finito? Come detto Michele ha visto Alex molto vicino alla sua fidanzata e i due hanno anche trascorso una cena fuori dal villaggio.

Millie ha ammesso di sentirsi a suo agio con Alex, lui le lascia i suoi spazi e la tratta con riguardo. Nel vedere questi video Michele si è molto arrabbiamo e ha così chiesto il falò di confronto.

Al falò di confronto Michele e Millie sono usciti insieme o separati? Durante il faccia a faccia Michele ha detto di non volere accanto a sé una donna così estroversa e bisognosa di attenzioni. Per difendersi lei ha affermato di essere sempre stata così.

Il confronto ha visto una discussione molto accesa. Lui ha capito di non volerla perdonare e per questo l’ha lasciata. Filippo però è parso perplesso dato che la decisione di Michele non sembra essere convincente.

Michele e Millie oggi stanno ancora insieme?

Se vi state chiedendo cosa è successo e se oggi Michele e Millie stanno ancora insieme, c’è da attendere il chiarimento definitivo della puntata di oggi, dove la coppia svelerà tutta la verità.

Ribadiamo che nel corso della penultima puntata la coppia ha deciso di uscire separata. Tra i gossip sappiamo che lei sarebbe stata avvistata in compagnia di Raul Dumitras. E c’è anche qualche like sospetto.



Michele e Millie un mese dopo

E un mese dopo la fine del programma? Michele e Millie di Temptation Island sono tornati insieme o entrambi hanno voltato pagina.

Non appena è arrivato il loro blocco in puntata, siamo venuti a conoscenza che…



