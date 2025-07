Uno spoiler emerso sui social potrebbe essere un indizio che ci spiega cosa sarebbe successo tra Alessio e Sonia dopo Temptation Island.

Temptation Island, lo spoiler su Alessio e Sonia

La prima puntata di Temptation Island ci ha regalato dei colpi di scena inaspettati per la coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Tanto che oggi ci si chiede se stanno ancora insieme o meno dopo quanto accaduto nel corso dell’appuntamento di giovedì scorso. E a riguardo sembrerebbero esserci delle novità, ma partiamo per ordine.

Nel villaggio infatti è successo di tutto. Lui alle telecamere di Temptation Island ha confidato di non sapere cosa prova per la sua compagna, di averle chiesto di sposarla solo per gratitudine e di avere spesso immaginato di lasciarsi andare con altre donne. Dopo una serie di situazioni, Sonia ha chiesto il falò di confronto al quale lui, dopo un durissimo sfogo, ha deciso di non presentarsi. Lei ha poi deciso, spinta dalle altre compagne di restare comunque nel villaggio. Lui invece sembrerebbe aver lasciato il programma, ma non è ancora ben chiaro, visto il punto di domanda che ha lasciato il promo.

Intanto LolloMagazine.it sul suo sito ha fatto sapere di avere ricevuto delle segnalazioni che rivelano l’accaduto. Alessio e Sonia sarebbero usciti separati da Temptation Island. Pare si sarebbe tenuto dopo il falò di confronto richiesto da Sonia e il ritorno di Alessio nel villaggio dei fidanzati.

Ma pare non sia finita qui. Questo perché sempre il sito fa notare che su TikTok sarebbe spuntato un video, proprio dal presunto profilo che dovrebbe appartenere (di cui non abbiamo certezza assoluta) ad Alessio. Il protagonista di Temptation Island avrebbe pubblicato contenuto con una didascalia ben precisa: “Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre”.

Il presunto post TikTok di Alessio di Temptation Island

Secondo alcuni queste parole, semmai dovessero essere davvero di Alessio, confermerebbero il suo tentativo di riconquistare la sua fidanzata dopo quanto successo a Temptation Island. Solo durante la prossima puntata, in programma giovedì 10 luglio, scopriremo davvero cosa si è verificato per la coppia.