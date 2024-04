Ambra Angiolini, la figlia Jolanda le organizza una festa a sorpresa (e c’è anche l’ex Renga)

Social

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Ambra Angiolini

Compleanno indimenticabile per Ambra Angiolini, attualmente impegnata a teatro. L’attrice è stata sorpresa dai suoi figli Jolanda e Leonardo e dal suo ex Francesco Renga. Ecco cosa hanno organizzato per lei.

Il compleanno di Ambra Angiolini

Tra le tante notizie di musica, spettacolo e TV non potevamo di certo dimenticare il compleanno di Ambra Angiolini! L’attrice oggi ha spento 47 candeline. In occasione di questo importante avvenimento sua figlia Jolanda Renga ha organizzato una bella festa a sorpresa. Avvenimento che ha visto anche la presenza di Francesco Renga, ex della conduttrice, e Leonardo (l’altro figlio dell’ex coppia).

Il bel momento è stato condiviso da una serie di immagini sui social, come possiamo ben vedere nel video sottostante. Tornata a casa Ambra ha trovato festoni e palloncini, ma anche una torta insieme ai suoi cari. Jolanda sui social ha scritto un tenero: “Buon compleanno mammona”. Ad accompagnare queste parole la famiglia riunita mentre soffia le candeline.

L’ex volto di Non è la Rai ne è rimasta davvero sorpresa ed emozionata ha raccolto una serie di immagini, condivise poi sui suoi account ufficiali. Ad accompagnare i bellissimi momenti trascorsi in famiglia, anche una dedica speciale da parte di Ambra Angiolini:

«Un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta».

Per rendere tutto ancora più tenero, Ambra Angiolini ha scelto la musica del suo ex Francesco Renga. E, in particolare, le note di Un giorno bellissimo.

A seguito di questa bella festa in famiglia, Ambra Angiolini ha trascorso la restante parte del compleanno con amici per una serata karaoke! Auguri da tutti noi, Ambra!