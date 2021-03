1 Le anticipazioni di Amici 20

Sabato 20 marzo parte ufficialmente il Serale di Amici 20 e solo poche ore fa si è svolta la registrazione della prima puntata. Ma cosa è accaduto in studio? Scopriamo le prime anticipazioni, che sono state riportate da Il Vicolo delle News in esclusiva. Come era stato annunciato, i tre giudici esterni sono Stefano Di Martino, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. Ospiti della puntata sono invece Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo. Dopo una simpatica scenetta con l’attrice, Maria De Filippi prende tre buste, rispettivamente contrassegnate con i numeri 1-2-3. A quel punto la conduttrice fa scegliere ad Emanuele una delle buste, che all’interno riporta i nomi di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano. I due professori a quel punto decidono quale delle altre due squadre sfidare e a loro scelta ricade sul team di Arisa e di Lorella Cuccarini.

Inizia così la prima manche. Nel corso della prima sfida a sfidarsi sono Enula e Martina e a vincere è proprio la ballerina. La seconda prova vede invece sfidarsi Serena e Rosa, faccia a faccia voluto dalla Celentano. A vincere è la prima e poco dopo così tra Alessandra e Lorella parte una piccola lite. Secondo la Cuccarini infatti la coreografia non era giusta per Rosa, e per questo motivo non gliel’ha fatta preparare. Così i giudici, su richiesta dell’insegnante, dopo aver visto la dimostrazione della professionista Giulia, hanno stabilito che la sfida non era equa e così le due si esibiscono su un’altra coreografia. Tuttavia a vincere è sempre Serena.

Si passa poi alla terza prova. Come ci svelano le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 20, a scontrarsi sono stati Sangiovanni e Tancredi e a vincere è il cantante di Lady. La prima manche viene dunque vinta dalla squadra Zerbi – Celentano. I giudici salvano Rosa, e dopo le esibizioni di Gaia e Tancredi viene stabilito che la prima eliminata di questa edizione è proprio la Di Fusco.

Scopriamo cosa è accaduto nelle due manche successive.