Chi è Martina Miliddi di Amici 20: età, vita privata e Instagram

Conosciamo chi è Martina Miliddi, allieva ballerina di Amici 20: età, biografia, vita privata, famiglia, curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Martina Miliddi

Nome e Cognome: Martina Miliddi

Data di nascita: è nata nel 2000

Luogo di nascita: Cagliari

Età: 20 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Tatuaggi: nessuno visibile

Fidanzato/a: nessuno che si sappia

Figli: nessuno

Profilo Instagram: @martinamiliddi

Martina Miliddi età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Martina Miliddi, allieva ballerina di Amici 20. Martina è nata a Cagliari nel 2000 ed ha quindi 20 anni di età. Non sappiamo il giorno e il mese preciso, quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Vive ad Assemini, in provincia di Cagliari. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo al momento alcuna informazione.

La passione per il ballo in Martina è arrivata all’età di 5 anni. Tutto è nato quando, insieme al padre, guardava Striscia La Notizia e provava a replicare i balletti delle veline. Da quel momento ha deciso di inseguire questa sua passione studiando danza, e in particolare latino americano, con l’insegnante Francesca Secci.

Tra l’altro a 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults. Martina ha raccontato che, a parte la sua insegnante, non ha mai avuto il sostegno degli altri nella danza, poiché la consideravano una perdita di tempo e non credevano in lei. Altra sua grande passione è la lingua inglese, quindi dopo le scuole medie si è iscritta al Liceo Linguistico Boccaccio di Iglesias.

Vita privata

Coraggiosa e molto determinata, Martina Miliddi ha però alle spalle un passato triste e molto tragico riguardante il padre. Legatissima a lui, lo ha purtroppo perso quando aveva solo 10 anni in un incidente stradale.

Ha raccontato la sua storia a Lorella Cuccarini, nuova insegnante nel talent di Maria De Filippi. La morte del padre l’ha devastata e le ha spezzato il cuore. E il dolore non è mai scomparso, non le dà tregua. Addirittura è arrivata a pensare di scappare. Con sua madre, invece, il rapporto è stato del tutto troncato, non le racconta quasi niente e ha detto che non sa nemmeno della sua partecipazione ad Amici.

Il suo punto di riferimento, colei che le fa da madre, è la sua insegnante di danza. Lei è stata anche la prima persona che ha chiamato quando ha ottenuto il banco nella scuola di Amici 20. Con lei ha un rapporto speciale: è la sua madrina, ma la sente anche come una sorella e una migliore amica. Insomma, la considera la sua famiglia. Martina Miliddi ha infatti detto che la sua insegnante di danza non l’ha solo creata a livello artistico, ma anche come persona, insegnandole anche valori importanti che non ha mai avuto.

Dove seguire Martina Miliddi: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Martina Miliddi, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì. E il modo migliore che vi consigliamo è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

L’account vanta oltre 12 mila follower e rappresenta tutto il mondo di Martina di Amici 20. Infatti quasi tutti gli scatti sono dedicati alla sua grande passione: la danza. Ci sono servizi fotografici ed esibizioni nei vari campionati a cui ha partecipato.

Troviamo anche tantissime foto di lei al mare, sia da sola che in compagnia degli amici. E poi ci sono anche alcuni vecchi scatti con il padre, che trasmettono tutto il suo amore.

Martina Maliddi ad Amici 20

Sabato 14 novembre è iniziato ufficialmente Amici 20! La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e finalmente abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe. Ad ottenere un posto nella scuola più ambita d’Italia è stata anche Martina Miliddi, che è riuscita a conquistare un banco tra quelli disponibili grazie a Lorella Cuccarini.

Parlando dei professori, per il canto ritroviamo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre la new entry è Arisa. Per il ballo, invece, ci sono ancora una volta Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre la new entry è Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Amici 20

A partecipare ad Amici 20 ci sono al momento 15 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Martina Miliddi ad Amici 20.

Il percorso di Martina Miliddi ad Amici 20

Martina Miliddi si è esibita ad Amici 20 nella puntata andata in onda sabato 14 novembre 2020. La coreografia che ha portato non ha convinto Alessandra Celentano, ma grazie a Lorella Cuccarini ha ottenuto il banco. L’insegnante, infatti, ha visto in lei non solo del talento, ma anche una sensibilità fragile e allo stesso tempo profondo.

Proprio con la Cuccarini, Martina, dopo la sua prima lezione di danza classica, ha deciso di aprirsi, raccontando un po’ della sua passione per la danza e soprattutto il suo passato difficile.

Nonostante sia molto apprezzata da Lorella, che la sta spronando al meglio, Martina ha iniziato ad accusare i primi cenni di stanchezza.

Durante la puntata numero 4, come annunciato da Il Vicolo delle News, la ballerina ha dedicato una coreografia molto emozionante a suo padre sulle note di Incancellabile. Laura Pausini, cantante del brano in questione, ha commentato la notizia e ha mandato un abbraccio alla giovane.

Dopo le vacanze natalizie prosegue il percorso nella scuola di Amici per Martina, che nel frattempo si è avvicinata al cantante Aka7even, per poi allontanarsi da lui e legarsi a Raffaele e ritornare da Aka7even. Che succederà ora?

Sospesa la sua maglia, Martina è riuscita a riconquistarla.

