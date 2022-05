1 Chi vincerà Amici 21?

Manca una settimana esatta alla finale di Amici 21, e finalmente a breve scopriremo chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Ieri sera intanto abbiamo scoperto chi sono i finalisti, e a sorpresa a conquistare la tanto ambita maglia dorata sono stati ben 6 allievi, cosa mai accaduta nella storia del programma. Ad accedere all’ultima puntata, e a sfidarsi per conquistare la vittoria, sono stati Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe. Ma chi di loro alzerà la coppa? In questi giorni i cantanti e i ballerini si stanno preparando al massimo per affrontare l’ultima sfida che li attende, e di certo nel corso della diretta, che andrà in onda domenica 15 maggio, non mancheranno tante emozioni.

In queste ore intanto i bookmakers stanno facendo le loro scommesse in merito al presunto vincitore di Amici 21, e noi siamo andati a sbirciare le quotazioni degli allievi ancora in gara. Attualmente secondo gli scommettitori di SNAI i ragazzi con meno possibilità di vittoria sarebbero Serena, Albe e Michele. Ma vediamo la classifica completa, partendo proprio dai ragazzi meno quotati:

Serena, quotata a 33

Albe, quotato a 30

Michele, quotato a 8,00

Sissi, quotata a 3,00

Alex, quotato a 2,25

Luigi, quotato a 2,25

Secondo gli scommettitori di SNAI dunque a vincere Amici 21 potrebbe essere uno tra Alex e Luigi, che sono in assoluto i favoriti. Tuttavia anche Sissi potrebbe avere buone chance di conquistare il primo posto. Per avere le idee più chiare su quello che potrebbe accadere però facciamo anche affidamento sulle quotazioni di SISAL. Scopriamo dunque quali sono le preferenze degli scommettitori in questo caso.