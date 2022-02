Amici 21, la pancia finta e il nuovo inedito di Luigi al centro delle polemiche (VIDEO)

Il nuovo inedito di Luigi ad Amici 21

Nella puntata di oggi, domenica 13 febbraio, di Amici 21 Luigi ha presentato il suo nuovo inedito. A seguito della classifica stilata da Emma su una gara di cover, l’allievo di Rudy Zerbi è arrivato all’ultimo posto insieme ad Alex. In questa situazione è il professore di ogni allievo a scegliere se eliminare o meno.

A tal proposito, Zerbi ha chiesto a Luigi di esibirsi prima di decidere. E così è stato scelto di cantare il suo nuovo pezzo che si intitola “Tondo”. È un brano scritto da Enrico Nigiotti che parla di un ragazzo in carne, ma il tutto fatto con ironia, nel senso di sbattersene dei giudizi delle persone sul fisico.

Per esibirsi in questo brano, l’allievo si è prima vestito in un modo particolare. Ha messo della gommapiuma per fare la pancia e sopra ha indossato un grembiule scolastico. E poi ha cantanto riuscendo a confermare la maglia e a salvarsi. Ecco il video dell’esibizione:

Questo ha portato ad una vera e propria polemica sul web tra gli utenti che stavano guardando la puntata del programma. In pratica non è piaciuta la performance, non è piaciuto il “travestirsi” da persona in carne. In molti lo hanno trovato irrispettoso per chi soffre di questo problema. Inoltre c’è stato anche a chi proprio non è piaciuto il pezzo, nel senso di testo e musica.

Mi spiegate il senso di assegnare una canzone del genere a un ragazzo che non soffre di questo problema addirittura facendolo travestire con una pancia finta?

Non immagino la quantità di persone che si siano sentite umiliate da questo teatrino, Maria sta perdendo colpi.#amici21 pic.twitter.com/G5R32k9jrX — 𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 (@heythereelena) February 13, 2022

Fateci sapere qual è la vostra opinione a riguardo.

