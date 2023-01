NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Amici 22

La richiesta della Celentano a Mattia di Amici 22

La puntata di oggi pomeriggio di Amici 22 è stata molto intensa per diversi studenti. Coloro coinvolti in ciò che è successo a Capodanno (e che non conosciamo davvero) sono stati messi in sfida. Alcuni sono riusciti a salvarsi, mentre per altri non è stato così semplice. Rudy Zerbi ha mandato via direttamente Tommy Dali, mentre la sfida di Samu è stata congelata dalla giudice esterna, la quale ha voluto prendersi una settimana per pensarci. In seguito Valeria è stata sostituita da Cricca, il quale le ha anche lanciato una stoccata.

Chiuso questo capito è arrivato il momento dei compiti assegnati dai vari professori. Mattia ha dovuto affrontarne uno che gli ha dato Alessandra Celentano. Lei vuole che il ragazzo si dimostri più adulto e che mostri maggiore carisma. Questo il contenuto della lettera: “Caro Mattia, ti assegno un compito nel tuo stile, quindi non ci saranno difficoltà. Si tratta di una coreografia potente e vigorosa. Voglio vederti adulto, maturo, maschio e seducente. È il momento di mostrare il Mattia maturo e di mettere da parte il Mattia ragazzino“.

Ultima condizione quella del trucco e parrucco, i quali non era possibile cambiare. A questo punto l’allievo di Amici 22 si è esibito e ha portato a casa il compito in maniera dignitosa e ha ricevuto i complimenti della Celentano. Ovviamente non sono mancati gli appunti. Deve smetterla, per esempio, di guardare il pubblico e ammiccare, ma deve rimanere concentrato. Maria ha ammesso l’errore di non aver fatto entrare Francesca, la professionista prevista nella coreografia. Mattia, quindi, si è esibito una seconda volta ma le critiche non sono cambiate. Anche Francesca, infatti, ha affermato che secondo lei dà solo il 10 per cento di ciò che può dare.

Alla fine si è fatto male a un piede perché ha ballato a piedi nudi e facendo latino-americano non è abituato. Nonostante questo sta bene e ha promesso che migliorerà. Voi cosa ne pensate? Seguiteci per tante altre news. QUI i video.