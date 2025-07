A Montichiari in occasione di un evento dedicato a Carla Fracci, Alessandra Celentano ha riabbracciato e riunito i suoi ex allievi dell’ultima edizione di Amici. Sui social è comparso uno scatto che vede la maestra in compagnia di Daniele Doria, Alessia Pecchia e Chiara Bacci. L’incontro ha emozionato i fan e la foto ha fatto il giro del web.

Amici, la reunion del team Celentano

Nella giornata di ieri, Montichiari ha ospitato un evento molto speciale: “Carla Fracci Mon Amour”, un omaggio sentito a una delle più grandi icone della danza mondiale. Tra i protagonisti dell’evento, un incontro che ha fatto emozionare molti fan: Alessandra Celentano si è ritrovata con tre dei suoi ex allievi dell’ultima edizione di Amici. Quindi nel dettagli ha riabbracciato Daniele Doria (vincitore assoluto dell’ultima edizione, nonché trionfatore nella categoria ballo), Alessia Pecchia e Chiara Bacci.

Storia Instagram Alessia di Amici

I quattro hanno vissuto una giornata intensa e speciale, fatta di abbracci, sorrisi e sicuramente tanti ricordi. Ovviamente hanno avuto modo anche di far parlare la danza e non sono mancate esibizioni speciali. La Celentano, nota per il suo rigore e profonda disciplina al mondo della danza, ha mostrato un lato più affettuoso e personale, lasciando trasparire l’emozione per questo momento con i tre giovani allievi di Amici.

A testimonianza della giornata, quindi come detto, sui social è apparso uno scatto che ha subito fatto il giro del web: una bellissima foto del “Team Cele” al completo. Tutti e quattro, sorridenti e uniti hanno provocato un pizzico di nostalgia nel pubblico di Amici, che li ha seguiti con enorme affetto.

L’immagine ha raccolto in poche ore centinaia di commenti e condivisioni, con i fan entusiasti nel rivedere il gruppo riunito in un contesto lontano dalla scuola. Questa reunion (che va ad aggiungersi a molte altre dopo il programma) è un modo come un altro per mantenere saldi i legami nati nella scuola di Amici.