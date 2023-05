Grave punizione per Andrea Lo Cicero: non è più leader a L’Isola

NEWS

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

A causa di qualche infrazione Andrea Lo Cicero subisce una grave punizione a L’Isola dei Famosi. Ora non è più leader

Punizione per Andrea Lo Cicero a L’Isola

A L’Isola dei Famosi le sorprese non finiscono mai e Andrea Lo Cicero ne ha pagato le conseguenze! Durante le giornate in Honduras uno dei principali argomenti di discussione e conversazione tra i naufraghi è la divisione del cibo, in particolare del riso.

Andrea Lo Cicero si è detto seccato dai suoi compagni di squadra. Si è mostrato polemico, accusando Luca Vetrone e Christopher Leoni di non essere in grado di razionare il riso rimasto in modo prudente: “Hanno un problema con il cibo, le porzioni le sto facendo fare a loro”.

Il gesto compiuto da Andrea Lo Cicero, però, pare stia stato fatto con lo scopo di mettere i naufraghi alla prova. In che modo? Assecondando le loro scelte sbagliate e in seguito fornire soluzioni alternative. Quanto fatto però è stato un’arma a doppio taglio.

Poco dopo infatti a rincarare la dose è stato l’arrivo di un comunicato, del tutto inaspettato. Dopo aver assistito a varie e numerose infrazioni del regolamento, Andrea Lo Cicero ha dovuto deporre la collana da Leader. Questa la scelta dura dello Spirito dell’Isola. Come mostrato dal video a leggere la nota ufficiale è Pamela Camassa, mentre tutto gli altri concorrenti sono rimasti in silenzio.

Ad avvenuta lettura, Andrea Lo Cicero ha accettato di buon grado la punizione e con estrema sportività si è fatto da parte.

Per lo Spirito dell'#Isola Andrea non è un buon leader, per questo deve togliersi la collana! 🔥🔥 pic.twitter.com/QoUTsC5fkM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

Non tutti però l’hanno presa allo stesso modo. Luca Vetrone, per esempio, si è mostrato titubante. Secondo Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, invece, la scelta de L’Isola dei Famosi (o meglio dello Spirito dell’Isola) è stata corretta. Il rugbista se ha commesso delle infrazioni, a detta loro, è giusto che paghi.

Di diverso avviso invece Nathaly Caldonazzo. Il suo atteggiamento nei riguardi di Andrea Lo Cicero non è passato inosservato. Dopo aver ascoltato il comunicato, infatti, la naufraga ha deciso di tornare sulla propria stuoia. Il suo comportamento ha fatto discutere e provocato il chiacchiericcio tra gli altri concorrenti.

Insomma una decisione che ha diviso e stasera durante la puntata de L’Isola dei Famosi di sicuro si parlerà di questa punizione inflitta ad Andrea Lo Cicero.