1 Alfonso Signorini conferma che anche per Andrea Zelletta arriverà un provvedimento disciplinare: ecco quello che è accaduto

Come sappiamo qualche giorno fa Andrea Zelletta ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5 per motivi personali. Tuttavia, nonostante abbia affermato il contrario, sembrerebbe che l’ex tronista sia venuto a conoscenza di alcuni fatti riguardanti il mondo esterno ed ha così raccontato diverse notizie ai suoi compagni d’avventura. Come se non bastasse il deejay ha spoilerato l’arrivo di Selvaggia Roma ai Vipponi, senza sapere però che l’ingresso della blogger è stato rimandato, essendo risultata positiva al Covid. Tuttavia Zelletta non è stato l’unico ad aver raccontato alcune notizie ai concorrenti. Anche Paolo Brosio ha infatti svelato ai protagonisti del reality alcune informazioni riservate, e per questo il giornalista è stato punito.

Nel corso dell’ultima diretta infatti Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare per Brosio, che è così finito in nomination. A quel punto in molti, tra cui lo stesso Paolo, si sono chiesti perché Andrea Zelletta non sia stato ripreso per il suo comportamento, e sul web si è scatenata la polemica. Adesso però chiarezza è stata fatta. Intervistato da Giornalettismo, Signorini ha annunciato di non essere a conoscenza dell’accaduto. Tuttavia Alfonso ha immediatamente rimediato: per Zelletta a breve arriverà un provvedimento disciplinare. Queste le parole del conduttore:

“Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio. Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono; su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”.

Che dunque anche Andrea Zelletta finirà direttamente in nomination per aver svelato alcune informazioni riservate? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa è successo qualche ora fa, quando Franceska Pepe ha nuovamente attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram.