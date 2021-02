Fan urlano contro Rosalinda Cannavò

L’avvicinamento ad Andrea Zenga non sembra essere gradito dai fan di Rosalinda Cannavò che quest’oggi, esattamente come alcuni giorni fa, hanno deciso di raggiungere la Casa di Cinecittà per lanciare nuovi avvertimenti all’attrice. Pare infatti che non molti abbiano apprezzato troppo, anche alla luce del credo di Rosalinda, la quale fino a venerdì ha detto di avere una situazione fuori da risolvere.

Com’è ben noto, infatti, Rosalinda Cannavò vive una situazione particolare con il fidanzato Giuliano Condorelli e dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha messo in discussione la sua storia con lui. L’ha messa così tanto in dubbio da arrivare a dire di non sapere se è o meno innamorata del suo ragazzo.

Venerdì poi è stata mostrata una clip in cui Andrea Zenga ha manifestato interesse nei suoi confronti, sebbene in questi mesi i due non abbiano avuto grandi interazioni tra loro, forse per la troppa timidezza. Il giorno successivo, fuori dalle quattro mura qualcuno ha urlato: “Rosalinda stai lontana da Zenga”, parole che hanno portato l’attrice ad una riflessione, fino poi al confronto proprio con il gieffino, che si è dichiarato a lei.

Quest’oggi, però, a ridosso della puntata, qualcuno è tornato ancora a lanciare chiari avvertimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò. Dei fan hanno deciso di appostarsi fuori dalla Casa per dare uno scossone alla propria beniamina: “Rosalinda svegliati, non buttare via 5 mesi”. Parole che come vediamo sono state ripetute anche da Pierpaolo Pretelli agli altri compagni che non avevano capito. Ma quale sarà stata la reazione dell’attrice?

La reazione di Rosalinda Cannavò

I fan delle Rosmello (che l’attrice condivide con Dayane Mello) hanno continuato ad urlare, poiché Rosalinda Cannavò ha sostenuto di stare bene ed essere felice: “Non è vero, non stai bene”, hanno proseguito, facendo perdere le staffe all’attrice:

“Non mi sembra proprio, grazie ma io vado avanti per la mia strada. Onestamente non mi frega un c**o. Se non è ben vista pazienza. A me fa stare bene”, ha detto Rosalinda Cannavò, piuttosto infastidita. La stessa che poi, per scrollarsi di dosso la tensione si è messa a ballare con Tommaso Zorzi in giardino. L’influncer l’ha invitata a lasciar perdere il parere esterno e stare tranquilla.

Sempre Rosalinda Cannavò, poco dopo, in risposta a chi l’ha attaccata ha aggiunto: “Aria”, come a dire “faccio quel che voglio”.

In giardino a commentare l’accaduto Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Dayane Mello. Secondo il modello e l’influencer se questa vicinanza a Zenga fuori viene recepita in questo modo, evidentemente qualcosa sotto c’è. Da dire che in effetti proprio la brasiliana non si era discostata poi così tanto dal pensiero del pubblico, durante vari confronti con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello, infatti, le ha sempre consigliato (prima di imbarcarsi in qualsiasi tipo di situazione) di risolvere la sua situazione con Giuliano Condorelli, poiché deve rispettare i suoi valori. Un pensiero comune anche tra i fan, che non capiscono questo cambio di rotta e così istintivo da parte di Rosalinda Cannavò.

Ma non è finita qui, perché poco dopo in stanza da letto Rosalinda ha raccontato l’episodio ai suoi compagni e il modo in cui l’ha fatto non è stato percepito benissimo da una fetta di pubblico che la sostiene….

Rosalinda si permette anche di perculare facendo il verso a chi la sostiene da 5 mesi#gfvip #dayane #dmvip #rosmello pic.twitter.com/0pmM59EJpw — posso dirtelo? (@edoruta) February 15, 2021

Il pubblico in questa situazione al momento è molto diviso. Inutile dire che nonostante abbia provato a reagire in modo drastico, Rosalinda Cannavò, dopo le urla dei fan, è crollata in lacrime e si è chiusa nuovamente a riccio. Che succederà ora?

