Chi è Andrew Lambrou: canzone cantante Cipro Eurovision 2023

NEWS

Nicolò Figini | 11 Maggio 2023

Chi è

La prima semifinale del Contest si svolge martedì 9 maggio, mentre la seconda semifinale ha luogo il 10 maggio. I concorrenti che ancora non hanno avuto accesso alla finale di sabato 13 maggio si sono dovuti esibire in queste due occasioni. Andiamo a scoprire tutto ciò che riguarda il cantante Andrew Lambrou, il quale rappresenta Cipro all’Eurovision 2023 con la canzone “Break a Broken Heart“.

Chi è Andrew Lambrou

Nome e Cognome: Andrew Lambrou

Data di nascita: 25 maggio 1998

Luogo di Nascita: Sydney (Australia)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzata: single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @andrew_lambrou

Andrew Lambrou età e biografia

Chi è Andrew Lambrou, rappresentate di Cipro all’Eurovision 2023? Il cantante è nato in Australia, a Sydney, il 25 maggio 1998. a sua età, quindi, è di 25 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 79 centimetri. Il peso è di circa 77 chili.

Per quanto riguarda i genitori, inoltre, sappiamo nulla. Non conosciamo il nome del padre o della madre. Non abbiamo nemmeno idea se ha fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda gli studi, invece, ha frequentato la AMS Music School dove ha imparato a suonare il pianoforte.

Sembra gli piaccia molto viaggiare e andare in palestra per allenarsi. Passiamo alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Andrew Lambrou, soprattutto sotto il punto di vista sentimentale, non sappiamo quasi nulla.

Pare che sia stato fidanzato almeno una volta in passato. Oggi, tuttavia, dovrebbe essere single.

Risulta essere una persona molto riservata. Di conseguenza staremo a vedere se vorrà esporsi in futuro.

Dove seguire Andrew Lambrou: Instagram e social

Dove possiamo seguire Andrew Lambrou sui social? Il cantante rappresentante di Cipro all’Eurovision ha una pagina Facebook e anche un account Twitter.

Inoltre possiede anche un profilo su TikTok dove posta molti video e ha oltre 7 milioni di like. Ha aperto anche un canale YouTube che conta oltre 169mila iscritti.

Molto attivo anche su Instagram, Andrew pubblica varie foto riguardanti la sua vita professionale. In alcune occasioni, invece, posta immagini mentre si rilassa in vacanza.

Infine ha anche un account su Spotify.

Carriera

La passione per la musica Andrew Lambrou la coltiva fin da piccolo. Ha studiata presso la AMS Music School dove ha imparato a suonare il pianoforte.

All’età di 5 anni, inoltre, vince il primo premio a un festival musicale organizzato dalla scuola. Si esibisce con il brano “Do-Re-Mi” tratto dal musical The Suond of Music.

Nel 2013 si fa conoscere al grande pubblico quando carica una cover su YouTube del brano “My Immortal” degli Evanescence. Nel 2015, inoltre, partecipa a X Factor Australia ma viene eliminato agli Home Visit.

Nello stesso anno, quindi, firma un contratto con la Sony ATV, con cui pubblica il singolo “Throne“. Nel 2021 partecipa a Eurovision – Australia Decides 2022 ma si classifica al settimo posto.

Nel 2023 Andrew Lambrou viene selezionato dall’emittente di Cipro CyBC come rappresentante dell’Eurovision Song Contest con la canzone “Break a Broken Heart“.

Album e canzoni

Al momento Andrew Lambrou non ha ancora pubblicato nessun album. Tuttavia ha rilasciato diverse canzoni:

Throne (2021)

(2021) Lemonade (2021)

(2021) Confidence (2021)

(2021) Elecrtify (2022)

(2022) Break a Broken Heart (2023)

Passiamo, adesso, alla sua esperienza a X Factor Australia…

X Factor Australia

Nel 2015 Andrew Lambrou, rappresentante di Cipro all’Eurovision 2023, ha preso parte alla versione australiana di X Factor.

Riesce a raggiungere gli Home Visit, ma viene eliminato poco dopo.

Eurovision – Australia Decides 2022

Nel 2021 Andrew Lambrou prova ad accedere all’Eurovision attraverso il contest “Australia Decides“.

Purtroppo, però, si classifica solo al settimo posto.

Andrew Lambrou all’Eurovision 2023

L’avventura di Andrew Lambrou all’Eurovision Song Contest 2023 ha inizio quando si esibisce il 10 maggio 2023 nella seconda semifinale. Il cantante porta la canzone “Break a Broken Heart“.

Ma se è australiano, perché rappresenta Cipro? Il motivo sta nel fatto che le sue origini sono cipriote in quanto i genitori provengono da questo Paese.

L’esibizione di Andrew viene definita sensuale.

Testo e canzone

Qui di seguito, adesso, possiamo andare a leggere un estratto del testo della canzone che Andrew Lambrou, rappresentante di Cipro dell’Eurovision 2023. Il titolo è “Break a Broken Heart“:

The lights went out

I hit the ground

You didn’t mind that I was bleeding out

You filled my life

With minor songs

I loved you but you loved to do me wrong

I miss your kiss, gasoline and a matchstick

Red Lights, flashes, rising out of the ashes

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere, nel mentre proseguiamo con tutti gli altri concorrenti dell’Eurovision 2023…

I concorrenti dell’Eurovision 2023

Prima di tutto andiamo a vedere i concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2023 che si sono esibiti nella prima semifinale del 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Scopriamo, ora, tutti gli artisti che si esibiscono nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, compreso il rappresentante di Cipro Andrew Lambrou:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Concludiamo, quindi, con i concorrenti che sono passati di diritto alla finale del 13 maggio 2023:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Continuiamo con il percorso di Andrew Lambrou…

Il percorso di Andrew all’Eurovision 2023

Il percorso di Andrew Lambrou ha inizio nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2023. Vedremo se riuscirà a classificarsi per la serata finale.