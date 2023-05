Chi è Kaarija: canzone cantante Finlandia Eurovision 2023

NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

Chi è

Anche nel 2023 i telespettatori potranno vedere l’Eurovision Song Contest. Prima andranno in onda le due semifinali e in seguito la finale, che verrà trasmessa sabato 13 maggio. Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su Kaarija, concorrente della Finlandia che porta la canzone “Cha cha cha” all’Eurovision 2023.

Chi è Käärijä

Nome e Cognome: Jere Pöyhönen

Nome d’arte: Käärijä

Data di nascita: 21 ottobre 1993

Luogo di Nascita: Helsinki (Finlandia)

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: 73 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paidatonriehuja

Kaarija età, vero nome e biografia

Chi è Kaarija (Käärijä in finlandese), concorrente dell’Eurovision 2023 proveniente dalla Finlandia? Il cantante è nato il 21 ottobre 1993. Di conseguenza la sua età è di 29 anni. La sua altezza è di circa 1 metro e 76 centimetri, mentre il peso è di 73 kg.

Come riporta il sito ESC Insight, da bambino ha cominciato ad avere gravi problemi all’intestino, ma nessuno sembrava capire cosa stesse succedendo. In seguito gli è stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa. Oggi, dopo essersi sottoposto a un’operazione, sta molto meglio.

Nella stessa intervista ha anche raccontato di aver iniziato a giocare d’azzardo quando aveva solo 15 anni. Non è mai stato un problema per lui, in quanto lo considera un hobby.

Per quanto riguarda riguarda la sua famiglia non abbiamo informazioni sulla madre e il padre. Pare abbia due fratelli più piccoli.

Käärijä è fidanzato? Andiamo a scoprire quello che sappiamo…

Vita privata

Della vita privata di Kaarija purtroppo non abbiamo alcuna informazione.

Non sappiamo se oggi sia fidanzato oppure no. Al momento possiamo pensare che sia single. Nemmeno sui suoi canali social sembra voler far trasparire questo dettaglio.

Continuiamo proprio parlando di questo…

Dove seguire Kaarija : Instagram e social

Dove possiamo seguire Kaarija sui social? Sembra non abbia alcun account Twitter.

Tuttavia possiamo trovarlo su Facebook, TikTok e Instagram.

Qui troviamo varie foto delle sue esperienze lavorative. Pochi gli scatti sulla sua vita privata.

Carriera

Käärijä inizia da piccolo ad avere la passione per la musica e pubblica in modo indipendente le sue canzoni fino al 2017. In quell’anno, infatti, firma un contratto con la Monsp Records.

Con loro pubblica il doppio singolo “Koppi tules/Nou roblem“. L’anno seguente esce l’EP “Peliä“. Mentre nel 2020 fa uscire l’album di debutto intitolato “Fantastista“.

Nel 2023 viene confermata la sua presenza all’annuale Uuden Musiikin Kilpailu, festival che mira a scegliere il cantante rappresentante della Finlandia all’Eurovision Song Contest.

Si classifica al primo posto con il brano “Cha cha cha” e va di diritto a esibirsi nel corso della prima semifinale a Liverpool.

Album e canzoni

Sappiamo che il solo album che ha pubblicato si intitola “Fantastista” (2020) e l’EP si chiama “Peliä” (2018). Passiamo, ora, ai singoli:

2016 – Heila (feat. Urho Ghettonen)

2016 – Urheilujätkä (feat. Jeskiedes)

2016 – Puun takaa

2017 – Tuuliviiri

2017 – Ajoa

2017 – Koppi tules/Nou roblem

2018 – Klo23

2018 – Puuta heinää

2018 – Viulunkieli

2019 – Rock rock

2019 – Hirttää kiinni

2019 – Mic Mac

2020 – Paidaton riehuja

2021 – Menestynyt yksilö

2021 – Siitä viis

2022 – Välikuolema

2023 – Cha cha cha

Continuiamo parlando della sua partecipazione all’Eurovision nel dettaglio…

Kaarija all’Eurovision 2023

Kaarija si esibisce per la prima volta all’Eurovision Song Contest durante la prima semifinale che si tiene il 9 maggio 2023.

Si tratta di un rapper e cantautore che ha la reputazione di essere un ragazzo energetico. Le sue performance, di solito, le porta avanti sempre a petto nudo.

Nella sua canzone “Cha cha cha” è un mix di generi tra rap, musica elettronica, metal e schlager. L’esibizione include, inoltre, luci al neon verdi, bolero e una pista da ballo.

Il brano è stato scritto con due suoi amici, ovvero i produttori Johannes ‘Kiro’ Naukkarinen e Aleksi Nurmi. Ma andiamo a leggere il testo…

Testo e canzone

La canzone “Cha cha cha” è il brano che Kaarija ha deciso di portare all’Eurovision Song Contest 2023. Qui di seguito potete leggere una parte del testo:

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku,

Cha cha cha cha cha cha cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Passiamo, quindi, alla traduzione in inglese della canzone “Cha cha cha“:

Holding on the drinks with both hands tied on them like a

Cha cha cha cha cha cha cha, no

There’s no tomorrow when I grab a pint tightly like a

Cha cha cha cha cha cha cha, no

Wanna mess my head up and to free my mind of fear like

Ma andiamo subito a vedere chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2023 oltre a cantante della Finlandia Kaarija …

I concorrenti dell’Eurovision 2023

Andiamo, adesso, alla scoperta di tutti i concorrenti che prendono parte all’Eurovision 2023. Partiamo dalla prima semifinale:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Prima di passare al percorso di Kaarija durante l’Eurovision 2023, quindi, passiamo alla seconda semifinale:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Concludiamo, quindi, con coloro che sono passati di diritto alla finale dell’Eurovision 2023:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Qui di seguito il percorso di Kaarija …

Il percorso di Kaarija all’Eurovision 2023

Il percorso di Kaarija ha inizio martedì 9 maggio 2023 quando partecipa alla prima semifinale. Vedremo se riuscirà a passare alla fase finale oppure no.