Chi è Pasha Parfeni: canzone cantante Moldavia Eurovision 2023

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Chi è

Le informazioni sulla biografia, la vita privata, la carriera e i social di Pasha Parfeni, cantante che rappresenta la Moldavia all’Eurovision 2023.

Chi è Pasha Parfeni

Nome e cognone: Pavel Parfeni

Nome d’arte: Pasha Parfeni

Data di nascita: 30 maggio 1986

Luogo di nascita: Orhei

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazioni non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Moglie: Pasha è sposato con Yuliana Scutaru

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @pashaparfeni

Pasha Parfeni età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Pasha Parfeni rappressentante della Moldavia all’Eurovision 2023 attraverso la sua biografia, quindi l’età, di dov’è e la sua vita prima della musica. Vero nome Pavel Parfeni, è nato a Orhei, in Moldavia, il 30 maggio 1986. Ha quindi 36 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Pasha è figlio d’arte ed è sempre stato legato alla musica, infatti suo padre è un cantante e chitarrista, mentre sua madre un’insegnate di pianoforte. Vissuto in mezzo alla musica dalla nascita, quindi, ha ricevuto una formazione musicale. Ha iniziato da piccolo a prendere lezioni di pianoforte e nel 2002 ha iniziato a frequentare il conservatorio a Tiraspol, dove ha studiato canto. Infine nel 2006 si è uscritto all’Accademia Statale di Musica, Teatro e Belle Arti di Chișinău.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Pasha Parfeni possiamo dirvi che è sposato con Yuliana Scutaru con la quale collabora anche artisticamente. Con lei ha scritto il brano col quale la Moldavia ha partecipato all’Eurovision nel 2012. Sua moglie è anche la sua musa e con lei ha scritto il brano col quale Pasha partecipa all’Eurovision nel 2023.

Non sappiamo se Pasha e Yuliana hanno dei figli.

Dove seguire Pasha Parfeni: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Pasha Parfeni, vediamo di parlare del lato social e di come seguirlo. A tal proposito vi segnaliamo il sui profilo Instagram che ha oltre 23 mila follower. Grazie infatti alla sua partecipazione all’Eurovision nel 2012, ha avuto modo di essere già conosciuto abbastanza a livello internazionale.

Sul suo profilo pubblica vari contenuti. Molti riguardano il lavoro e la musica, ma ci sono anche vari post della vita privata. In particolare abbiamo molte foto in compagnia della moglie che, come abbiamo detto, fa comunque parte anche della sua vita lavorativa.

Carriera

La carriera di Pasha Perfeni è iniziata nel 2008 quando ha iniziato a collaborare con Anton Ragoza e Sergey Stepanov, fondatori del complesso di musica dance SunStroke Project. Nel 2009 il gruppo ha conquistato il 3º posto a O melodie pentru Europa, festival moldavo per la selezione del rappresentante all’Eurovision Song Contest, con il brano No Crime, scritto proprio da Parfeni.

Dopo un anno, quindi nel 2010, Pasha ha lasciato il gruppo per avviare la sua carriera solista. Ha quindi partecipato a varie rassegne musicali, vincendo il primo posto al Festival Internazionale di Musica Pop “George Grigoriu” e arrivando secondo allo Slavianski Bazaar.

Sempre in questo anno ha di nuovo partecipato alla selezione eurovisiva moldava, arrivando secondo con You Should Like. Ci ha riprovato nel 2011, arrivando terzo con Dorule. Nel 2012 ha preso parte per la quarta volta a O melodie pentru Europa con l’inedito Lǎutar, questa volta vincendo e quindi ha rappresentato la Moldavia all’Eurovision Song Contest 2012. A tal propsosito si è piazzato all’11º posto in finale. È stato anche autore del brano eurovisivo moldavo per il 2013, O mie di Aliona Moon.

Pasha Parfeni è tornato a O melodie pentru Europa nel 2020, conquistando il secondo posto con My Wine. Poi ha preso parte al Festival (che ha cambiato nome) nel 2023 e ha vinto con il brano Soarele şi Luna potendo rappresentare la Moldavia all’Eurovision 2023.

Album e Canzoni

Nella sua carriera da solista Pasha Parfeni ha pubblicato molti singoli. Vediamo quindi tutte le sue canzoni:

No Crime

Tu nu vezi cerul

You Should Like

Be Yourself

Dorule

Lǎutar

Te mai iubesc

Cântecul zorilor

Acasă

Îmi pare rău

Hoții

Doua tinereți

My Wine

Lasă-mă

Liber

Orele

Ne streljaj

18 am făcut

Chișinăul

Soarele şi Luna

Vediamo adesso la partecipazione all’Eurovision 2023…

Pasha Parfeni a Eurovision 2023

Avendo vinto il Festival moldavo da cui esce anche il rappresentate per l’Eurovision, Pasha Parfeni partecipa all’edizione 2023 che si tiene a Liverpool. La canzone che porta si intitola Soarele şi Luna. Lui inizia esibendosi nella prima semifinale che si tiene il 9 maggio.

Testo e canzone

Il titolo della canzone con cui Pasha Parfeni rappresenta la Moldavia all’Eurovision 2023 è Soarele şi Luna. Il brano è in lingua romena e qui di seguito ce n’è un estratto:

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Ecco invece la traduzione in inglese di questa parte della canzone:

The Sun, the Sun, the Sun and the Moon

Will hold, will hold, will hold our wedding crown

The Sun, the Sun, the Sun and the Moon

Will hold, will hold, will hold our wedding crown

Ma andiamo subito a vedere chi sono tutti i concorrenti dell’Eurovision 2023…

I concorrenti di Eurovision 2023

I concorrenti dell’Eurovision 2023 sono divisi in varie serate dove abbiamo due semifinali e poi la finale. Questi di seguito coloro che si esibiscono nella prima semifinale del 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Vediamo adesso coloro che salgono sul palco di Liverpool nella seconda semifinale che si svolge l’11 maggio:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Infine ecco le nazioni con i rispettivi cantanti che approdano alla Finale di diritto che c’è il 13 maggio:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Scopriremo quindi in che posizione sarà la Moldavia con Pasha Parfeni e la sua Soarele şi Luna.