Chi è Alessandra, cantante Norvegia Eurovision 2023: canzone

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

Chi è

Quest’anno a rappresentare la Norvegia all’Eurovision 2023 c’è Alessandra, giovane cantante italo-norvegese che nel corso della kermesse musicale presenta la canzone Queen of Kings. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social.

Chi è Alessandra

Nome e Cognome: Alessandra Mele

Nome d’arte: Alessandra

Data di nascita: 5 settembre 2002

Luogo di Nascita: Pietra Ligure (Savona)

Età: 20 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @alessandram02

Alessandra età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Alessandra Mele, cantante rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023. La giovane artista nasce a Pietra Ligure, in provincia di Savona, il 5 settembre 2002.

La sua età è dunque di 20 anni. La sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 1 metro e 65 centimetri e 54 kg.

Come è facilmente intuibile, la cantante ha origini italo norvegesi. La Mele è cresciuta a Cisano sul Neva, dove ha completato gli studi, e in seguito si è poi trasferita in Norvegia.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In molti si stanno chiedendo se Alessandra sia fidanzata.

Tuttavia non sappiamo se la cantante rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023 sia impegnata.

La Mele è infatti molto riservata, tuttavia sappiamo che ha dichiarato di essere bisessuale.

Scopriamo ora dove seguirla sui social.

Dove seguire Alessandra di Eurovision 2023: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Alessandra di Eurovision 2023 sui social?

La cantante ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 57 mila follower.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Carriera

All’età di 6 anni Alessandra inizia a studiare canto e pianoforte grazie a sua madre, che si accorge del suo grande talento. Dopo la maturità la Mele si trasferisce in Norvegia proprio per continuare gli studi di canto, e qui arriva per lei la prima grande opportunità.

The Voice Norge

Nel 2022 Alessandra partecipa a The Voice Norge, dove ha immediatamente conquistato il cuore dei giudici. In occasione delle Blind Auditions infatti la Mele si è esibita sulle note di “I Will Pray (Pregherò)” di Giorgia e Alicia Keys. Entra così nel team di Espen Lind e riesce ad arrivare fino ai live.

Alessandra a Eurovision 2023

Nel gennaio 2023 Alessandra partecipa all’annuale Melodi Grand Prix, Festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest. Il 14 gennaio ha presentato così la sua canzone inedita Queen of Kings, che conquista la giuria e il pubblico e vince la kermesse.

La Mele viene scelta così per rappresentare la Norvegia all’Eurovision 2023 che si svolgerà a Liverpool. Nel mentre Queen of Kings raggiunge la 1ª posizione della classifica norvegese e viene certificata disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60.000 unità vendute a livello nazionale.

A rappresentare l’Italia ci sarà Marco Mengoni, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo ottiene di diritto l’accesso all’Eurovision. Il cantante, che presenterà Due Vite, si esibirà nel corso della finale il 13 maggio.

Canzone e testo

Andiamo a scoprire un estratto del testo di Queen of Kings, la canzone che Alessandra, rappresentante della Norvegia, presenterà all’Eurovision 2023:

“Her name is:

She, Queen of the kings, running so fast, beating the wind.

Nothing in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys.

She will be the warrior of north and southern seas”.

Ma chi sono gli altri concorrenti che quest’anno partecipano all’Eurovison Song Contest? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Eurovision 2023

Scopriamo chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2023, partendo dagli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2023, in onda giovedì 11 maggio, si esibiranno invece:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Nel corso della finale, in onda sabato 13 maggio, saliranno sul palco i cantanti e i paesi che accedono di diritto all’ultima serata della kermesse, che sono:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Ma scopriamo ora di più sul percorso di Alessandra all’Eurovision 2023

Il percorso di Alessandra a Eurovision 2023

Il percorso di Alessandra all’Eurovision 2023 inizia ufficialmente martedì 9 maggio. La Mele infatti si esibirà con la sua canzone nel corso della prima semifinale, durante la quale scopriremo se accederà di diritto alla finalissima di sabato 13 maggio.