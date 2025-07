Mentre si esibiva durante un concerto Anna Pepe ha perso le extension. Non è tardata ad arrivare la sua reazione, diventata (come capita in questi casi) virale sui social network. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Anna Pepe perde le extension

In un’estate calda ricca di eventi estivi, anche Anna Pepe sta facendo il suo bel tour tra Festival e non solo. In Friuli Venezia Giulia ha partecipato al Vera Baddie Summer Tour e tra i presenti c’era anche Gianna Nannini. Ad attirare l’attenzione del pubblico però è stato un altro episodio che è diventato virale sui social.

Anna Pepe infatti mentre si esibiva ha perso le extension, ma non si è fatta certamente intimorire dalla situazione. Anzi, con ironia ci ha riso su, per poi gettarle da una parte del palco e continuare così la sua esibizione. Insomma un piccolo incidente tecnico che però non le ha impedito di certo di andare avanti e cantare il suo brano, mentre anche i fan increduli non sono riusciti a trattenere le risate.

Con simpatia dunque Anna Pepe è andata avanti, ma era inevitabile che il momento diventasse virale tra i fan e non sui social e che ovviamente arrivassero tra i commenti più disparati. In quest’ultimo periodo non è la prima volta che la cantante si è trovata ad avere a che fare con qualche “piccolo incidente” sul palco. Solo il mese scorso infatti l’artista mentre si esibiva si è accorta che la sua gonna si è rotta. Adesso invece è stata la volta delle extension!

Insomma il bello dei live, dove niente è preventivato e tutto può succedere, anche imprevisti come quello che vi abbiamo raccontato in questo articolo. E Anna Pepe lo sa molto bene a quanto pare, ma la cosa importante è riderci su, proprio come ha fatto lei.