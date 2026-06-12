Un’esplosione di ritmo, passione e libertà: “Una Bachata”, il singolo di Annalisa Minetti e JPeralta uscito a fine maggio scorso, fonde il calore del sound dominicano con un potente messaggio di rinascita femminile, trasformando il dolore in luce, desiderio e nuova vita. In attesa dell’intervista esclusiva alla cantante e sportiva, in uscita nel prossimo numero di Novella 2000 (in edicola dal 17 giugno 2026) vi annunciamo in anteprima l’uscita del video della canzone, girato presso RIMINIWOOD, con la partecipazione anche il celebre ballerino Manuel Mazzottiv e Flavia Deluca.

Una Bachata, fuori il video del singolo di Annalisa Minetti e JPeralta

Mentre su tutte le piattaforme digitali “Una Bachata” sta sta riscuotendo il suo successo, è finalmente online anche il video del singolo. A interpretarlo, oltre ad Annalisa Minetti e JPeralta, anche il celebre ballerino Manuel Mazzotti (3 volte campione del mondo di salsa e bachata) con Flavia Deluca.

“Una Bachata”, infatti, rappresenta però solo il primo tassello di un progetto discografico molto più ampio, pensato come rilancio in chiave sudamericana del percorso artistico di Annalisa Minetti che – sempre sotto l’etichetta di Olé Records di Riccione – prevede nuovi brani sempre interpretati in lingua spagnola.

Il videoclip ufficiale è stato girato presso RIMINIWOOD, il nuovo visionario spazio creativo fondato da Christine Joan Johnson che si è occupata personalmente anche della direzione artistica del videoclip, insieme al videomaker Mauri Corredo Jimenez.

“Una Bachata” è una produzione Olé Artist firmata da Max Passante, produttore discografico e co-autore del brano, che continua a costruire un percorso artistico capace di unire musica, emozione e immaginario internazionale.