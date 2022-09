Amici 22 terza puntata, due allievi in sfida e Achille Lauro critica i cantanti

1 Anticipazioni Amici 22 categoria canto

Siamo ad una nuova registrazione di Amici 22, la terza puntata, e ringraziamo per le anticipazioni il sito Superguida TV. La puntata andrà in onda domenica 2 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Ospiti questa volta Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari. Cricca non era presente in studio, ma non sappiamo il motivo. Ma vediamo cosa è successo.

La puntata è iniziata con un filmato della Celentano alla quale hanno regalato fiori e il web ha provato a indovinare chi è l’uomo misterioso che le fa battere il cuore. Come nomi hanno proposto Rudy, Todaro e Stefano De Martino. Lei ha negato e Zerbi ha detto che tra loro c’è solo amicizia e una loro eventuale relazione non durerebbe.

Passiamo agli allievi. Iniziamo dal canto con la gara di inediti e sono stati scelti per fronteggiarsi Niveo, Tommy e Wax. A giudicare è stato Max Brigante e ha vinto Tommy.

Piccola parentesi poco carina e cioè provvedimento disciplinare. La produzione ha mostrato un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole. Quindi la produzione ha deciso che l’ultino classificato della gara cover andrà in sfida. Questo non vale per Aaron perché non è mai uscito fuori dallo studio.

Le anticipazioni della terza puntata di Amici 22 continuano con la gara cover giudicata da Achille Lauro. Tommy e Niveo hanno deciso di partecipare lo stesso alla gara, anche se potevano tranquillamente non farla vista la gara precedente. Wax era titubante, poiché aveva già una sfida chiesta da Rudy, ma poi, spinto anche a Arisa, ha accettato. La gara era basata sull’interpretazione. Rudy ha detto a Niveo che mimava e ha criticato anche Andre perché gli sembrava di essere in un musical di serie B. Questa la clsssifica:

Wax e NDG 8 Tommy 7 Federica e Andre 6,5 Aaron, Niveo e Piccolo G. 6

In sfida vanno Niveo e Piccolo G. Achille Lauro ha detto a tutti i cantinati che hanno ancora molto da lavorare. Niveo e Wax hanno fatto le sfide ed entrambi hanno vinto quindi sono rimasti nella scuola.

Passiamo adesso al ballo…