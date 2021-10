Anticipazioni quarta puntata Amici 21: due maglie sospese e l’esito delle sfide

1 Anticipazioni Amici 21 quarta puntata: la sfida dei ballerini e le maglie sospese

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Amici 21 e ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere per le anticipazioni di questa quarta puntata. Ospite del giorno è stata Gaia Gozzi che ha presentato il suo nuovo singolo.

La puntata è iniziata con la prima sfida di ballo dopo il provvedimento disciplinare avvenuto in settimana. Si sfidano Mattia contro Claudia, entrambi hanno ballato due pezzi e a vincere è Mattia. Il primo ballo di Mattia è stato un passo a due con Francesca, divisi da un plexiglass. Successivamente è toccato a Christian contro Angelo. Entrambi hanni ballato un pezzo in comune dimostrato da Sebastian e ha vinto Christian.

Si passa adesso alla conferma delle maglie in cui ci sono stati due colpi di scena. Inder ha cantanto il suo inedito Gola Secca e Anna Pettinelli gli ha confermato la maglia. Poi, però, hanno mandato in onda un video dove l’allievo non rispettava gli orari e usava il telefono. Così la coach ha deciso di sospendergli la felpa. Ha cantanto poi Flaza, con il brano Ti scatterò una foto. Anche a lei la maglia sarebbe confermata, ma viene mostrato in filmato in cui non rispetta gli orari, non va in palestra, usa il telefono fuori orario, è svogliata a lezione. Così Lorella Cuccarini le ha sospeso la felpa. A questo punto Maria ha fatto un lungo discorso, durato un bel po’, rivolto non solo a lei, ma a tutti.

Le anticipazioni di questa quarta puntata di Amici 21 continuano con la riconferma delle maglie. Si è esibito Matt con una coreografia dimostrata da Andreas. Veronica Peparini ha notato dei problemi di espressione, ma comunque gli ha riconfermato la maglia. Poi si è esibita Rea con una canzone in francese di Carla Bruni e poi il suo inedito dato che erano presenti Radio Italia e Rds. Radio Italia ha deciso che avrebbe mandato in onda il suo pezzo lunedì tra le 18 e le 20. Carola, invece, ha ballato una variazione. Ha sbagliato una diagonale, ma è stata brava e le è stata riconfermata la maglia. Successivamente Maria ha mandato in onda un filmato su lei e Luigi.

