NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Dana è l’eliminata del GF Vip 7

Altra puntata (la ventottesima per la precisione) del GF Vip 7 piuttosto intensa questa sera. Si è parlato del rapporto altalenante dei Donnalisi, per passare al triangolo tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Nicole Murgia, in cui è coinvolto anche Luca Onestini poiché particolarmente vicino alla venezuelana. Si è parlato anche del ritorno di Antonino Spinalbese dopo il ricovero in ospedale, non sicuramente gradito da tutti. Ma non solo.

Al centro dell’attenzione anche e soprattutto il risultato del televoto del Grande Fratello Vip 7 che, questa settimana, vede scontrarsi tre donne: Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Tutte e tre a modo loro durante la settimana sono state protagoniste per diverse situazioni.

Dana ha avuto diversi scontri nella Casa del GF Vip 7 e non sembra essere ben vista dai più. Situazione non facile nemmeno per Nicole, la quale è come detto al centro del triangolo tra Daniele e Oriana. La Murgia ha anche vissuto una settimana particolare dopo quanto emerso dalla lite con l’ex Andrea Maestrelli. E infine, troviamo Nikita. L’influencer triestina sebbene sia molto apprezzata fuori, nella loft di Cinecittà sembra essere un personaggio molto divisivo. Luca, Wilma Goich (e non solo) non le hanno risparmiato critiche.

La prima concorrente a salvarsi è stata Nikita. Dunque lo scontro è stato tra Dana e Nicole. A uscire tra loro è…. Dana! Ma vediamo infine le percentuali di voto resi noti dalla grafica del GF Vip 7. A comandare con il 43% di voti è Nikita, seguita da Nicole con il 29% di preferenze e infine a chiudere troviamo Dana che ha totalizzato il 28%.

Questa dunque la decisione da parte del pubblico: X è la concorrente eliminata del GF Vip 7. Siete d’accordo con questo responso? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news sulla puntata di stasera e non!