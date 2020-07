Dopo aver partecipato a Temptation Island 2020, oggi Anna e Andrea si sono lasciati? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due protagonisti del reality, dal chi è la coppia, al percorso all’interno del programma.

Anna e Andrea: chi è la coppia di Temptation Island 2020

Il 2 luglio arriva su Canale 5 Temptation Island 2020 e tantissima è l’attesa per la nuova edizione del reality. Come da tradizione il programma vedrà la conduzione di Filippo Bisciglia, che ha già svelato qualche piccola anticipazione su quello che accadrà quest’anno. Nel mentre sono state anche annunciate le sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati. Tra esse c’è anche quella formata da Anna e Andrea, rispettivamente di 37 e 27 anni, che indubbiamente sono tra i due protagonisti più discussi. Tra loro infatti c’è una netta differenza d’età, tuttavia hanno una relazione già da ben due anni. Ciò nonostante mentre lei si sente pronta ad avere una famiglia e a compiere il passo successivo, lui è ancora incerto sul da farsi, non sentendosi pronto al matrimonio. Queste le dichiarazioni di Andrea:

“Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita. Per me Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo, perché nella vita non esiste solo la coppia”.

Mentre Andrea mostra le sue incertezze sul compiere il grande passo con Anna, lei ammette di essere frenata a causa dei dubbi del suo compagno. Ecco cosa svela nel suo video di presentazione:

“Se lui pensa queste cose non si sarebbe dovuto prendere una donna più grande. A me questa cosa spaventa e mi frena, mi fa fare un passo dietro e mi fa pensare che sto solo perdendo tempo”.

Come si saranno relazionati Anna e Andrea a Temptation Island 2020? Di certo in molti si stanno chiedendo se oggi, dopo la partecipazione al reality, i due si sono lasciati o se invece sono ancora una coppia. Scopriamo di più in merito.

Anna e Andrea oggi: si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

Nonostante manchi ancora qualche giorno alla partenza ufficiale di Temptation Island 2020, in tanti si stanno già chiedendo cosa sarà accaduto ad Anna e Andrea all’interno del programma. Il pubblico infatti attende si sapere di più sul percorso della coppia, e soprattutto si chiede se oggi dopo la partecipazione alla trasmissione i due si sono lasciati o se invece stanno ancora insieme.

Come si può immaginare attualmente è ancora troppo presto per fare previsioni sul futuro della coppia. Ciò che emerge dal video di presentazione però è che tra i due ci sono numerosi problemi irrisolti, in particolare per quanto riguarda i progetti futuri. All’interno del villaggio Andrea dovrà guardarsi dentro e capire se vuole trascorrere la vita con la sua compagna o se invece la loro storia è giunta al capolinea. Allo stesso tempo anche Anna dovrà fare chiarezza sul suo rapporto, e arrivare così ad una conclusione.

Come si evolverà il percorso della coppia a Temptation Island 2020? Anna e Andrea riusciranno a risolvere i loro problemi e a tornare a casa insieme? La coppia oggi si sarà lasciata o invece ha deciso di darsi una seconda chance.

Nel corso della prima puntata abbiamo visto Anna avvicinarsi al tentatore Carlo Siano per far ingelosire il fidanzato e per scatenare una qualche reazione in lui. Tuttavia Andrea non ha reagito bene alla cosa, e di certo nelle prossime puntate ne vedremo delle belle.

