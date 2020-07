Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso oggi si sono lasciati? Chi è la coppia di Temptation Island 2020

Chi è la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: chi sono, la loro storia, il percorso a Temptation Island 2020 e se oggi si sono lasciati.

In partenza il 2 luglio su Canale 5 l’edizione 2020 di Temptation Island che vede per la prima volta sia coppie Vip che coppie non famose. Tra le famose troviamo quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei ha 42 anni ed è stata Miss Italia 1999. Oggi è modella, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Lui ha 49 anni ed è stato calciatore, conosciuto soprattuttoper aver giocato nella Fiorentina. In passato è stato anche dirigente sportivo e oggi è opinionista in vari programmi dedicati al calcio.

Manila e Lorenzo stanno insieme da circa 3 anni. Lei è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza da cui ha avuto due figli. La storia è finita dopo che lei ha scoperto, come ha dichiarato, che lui aveva un’altra famiglia a sua insaputa. Lorenzo, invece, non è stato mai sposato e non ha figli, la sua relazione più famosa è stata con l’ex tronista Giulia Montanarini. Non sappiamo come si sono conosciuti Manila e Lorenzo, ma comunque sono una coppia molto affiatata e con una relazione stabile.

Come loro stessi hanno raccontato nel video di presentazione a Temptation Island 2020, Lorenzo ha avuto una grande pazienza nel corteggiare Manila e alla fine è stato capace di farle credere di nuovo nell’amore. Manila ha detto che l’esperienza nel docu-reality potrebbe anche illuminarli e in generale vorrebbe che alla fine la loro relazione prendesse una piega concreta.

Come si saranno quindi relazionati Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020? Molti si stanno chiedendo se oggi, dopo la partecipazione al reality, i due si sono lasciati o se invece sono ancora una coppia. Scopriamo di più in merito.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso oggi: si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

Anche se manca ancora qualche giorno all’inizio ufficiale della messa in onda di Temptation Island 2020, ci stiamo già chiedendo cosa è successo a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso all’interno del programma, visto che le registrazioni sono partite da tempo. I due si sono lasciati o invece stanno ancora insieme?

Purtroppo è ancora presto per dirlo, non ci sono anticipazioni in merito. Quello che possiamo dedurre dalla presentazione è che Manila e Lorenzo sembrano una coppia davvero molto stabile e senza troppi problemi. Sicuramente lei, con il suo trascorso, ha sempre bisogno di certezze e concretezza e potrebbe tenere d’occhio il fidanzato, che dovrà stare attento ad ogni minimo errore. Per ora, tra tutte le coppie, sembrano la più sicura, ma nulla è confermato. Certo, bisogna dire che la fine del loro percorso, se positivo, dovrà arrivare ad una svolta importante, magari ad un matrimonio.

Come si evolverà il percorso della coppia a Temptation Island 2020? Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso torneranno a casa insieme? Non resta che attendere la prima puntata del reality per scoprire cosa sarà accaduto e se la coppia oggi si è lasciata o se invece ha deciso rimanere insieme.

