Chi è il mercante Arrigo Migliorati di Cash or Trash? Età

NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Chi è

Lo vediamo spesso tra i mercanti di Cash or Trash, ma chi è Arrigo Migliorati? Qui di seguito alcune curiosità sul suo conto: età, vita privata, moglie e Instagram.

Arrigo Migliorati età e biografia

Della biografia di Arrigo Migliorati, noto anche come Arry, purtroppo non ci sono grosse informazioni. Dov’è nato? Non siamo in grado di dirvelo e non conosciamo nemmeno la data di nascita completa.

Quanti anni ha Arrigo Migliorati? Anche in questo caso non sappiamo l’età del mercante di Cash or Trash.

Da sempre appassionato di collezionismo, ne ha fatto un vero e proprio lavoro come vedremo. Questo lo spinge a girare il mondo in lungo e largo.

Vita privata

Lato vita privata non si conosce tantissimo di Arrigo Migliorati. Ha una moglie e dei figli? Dai social network non traspare granché, ma dovrebbe avere una compagna di vita di nome Cinzia. Lavorano insieme.

Il mercante Arrigo di Cash or Trash ha dei figli? Non ne siamo certi ma sbirciando tra i seguiti spunta una ragazza di nome Aurora che potrebbe essere sua figlia o comunque una sua parente stretta.

Dove seguire Arrigo Migliorati mercante di Cash or Trash: Instagram e social

Se siete curiosi di conoscere meglio il mercante di Cash or Trash Arrigo Migliorati, potete seguirlo sui social network. In particolare su Instagram cercando il suo profilo nella barra di ricerca: @antiqu_arry.

Qui si racconta molto tra lavoro e TV. Non mancano anche delle immagini spensierate di vita privata dove mette in mostra anche il suo bel fisico.

Chi volesse qualche info in più può trovarlo anche nella pagina Instagram @babilla_store e sul sito ufficiale.

Carriera

Gestisce insieme alla sua compagna Cinzia lo showroom BabillaStore, Arrigo Migliorati e si definiscono “Cercatori di storie”. La loro storia ha avuto inizio nel 1997 in questo mondo e grazie a essa viaggiano tanto alla ricerca di “tesori nascosti”.

Questo ha spinto Arrigo e la sua compagna di lavoro e di vita all’antiquariato e avere a che fare con collezionisti, inerior-decorator, architetti e anche privati appassionati di arte e non solo.

Negli anni hanno collaborato per la progettazione di interni.

Come detto a Desenzano hanno il loro show-room che aiuta alla selezione di arredi e oggetti scelti con cura. E questo dispone anche un sito.

Arrigo Migliorati mercante di Cash or Trash

Nelle puntate di Cash or Trash abbiamo visto Arrigo Migliorati nelle vesti di mercante. Il programma, in onda sul Nove, ha come presentatore Paolo Conticini. Con lui l’esperto d’arte Alessandro Rosa.

Non mancano come detto i mercanti: Ada Egidio, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Giovanni De Santis, Roberta Tagliavini e Stefano D’Onghia.