Con l’inizio di ottobre il Grande Fratello non andrà più in onda al giovedì. Cosa vedremo al suo posto

A ottobre niente più doppia puntata per il Grande Fratello. Cosa andrà in onda al suo posto? Ecco cosa vedremo su Canale 5 al giovedì sera.

Niente Grande Fratello il giovedì

Mentre Beatrice Luzzi è stata impegnata a rispondere alle critiche di Myrta Merlino, Vladimir Luxuria e Stefania Orlando per le sue parole su Shaila Gatta, è arrivata una nuova notizia sul Grande Fratello! E stavolta non si tratta di baci appassionati tra gieffini o malori improvvisi, ma del temuto cambio di programmazione.

Ebbene sì, ci risiamo ancora una volta, dopo i continui spostamenti della passata edizione. Il Grande Fratello è iniziato il 16 settembre e vede già una modifica nel palinsesto di Mediaset, a partire da ottobre. Fino a questo momento, nelle prime puntate, il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda con un doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, poco dopo Striscia la Notizia.

Non sarà sempre così. Tra pochi giorni, infatti, il Grande Fratello dovrà dire addio alla puntata del giovedì e lo vedremo in onda solo ed esclusivamente al lunedì. Almeno per ora. Cosa va in onda al giovedì al posto del GF? Probabilmente chi segue Canale 5 se lo starà chiedendo! Ebbene, la mossa di Mediaset pare sia quella di spostare la fortunata serie televisiva, Endless Love al giovedì in prima serata.

I buoni risultati ottenuti fino a questo momento dalla soap con Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu e Melisa Aslı Pamuk, fanno ben sperare che al giovedì si possa ottenere lo stesso, visto lo slot lasciato libero dal Grande Fratello.

La dizi turca che da marzo 2024 ha subito diversi spostamenti, in questo periodo stava andando regolarmente in onda tutta la settimana dal lunedì alla domenica, più l’episodio del venerdì sera. Con questa novità, Endless Love e i suoi protagonisti anticiperanno di un giorno, lasciando spazio al venerdì a Storia di una famiglia per bene 2.

Dunque se siete fan del Grande Fratello, per un po’ dovrete tenervi liberi solo al lunedì! Non è escluso però che con il trascorrere delle settimane possano esserci novità. Vi aggiorneremo, in ogni caso.