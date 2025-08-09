Annunciata Barbara d’Urso come concorrente di Ballando con le Stelle, ora ci si chiede chi sarà il maestro ad affiancarla. Tra i tanti è spuntato un nome e la risposta, semmai dovesse essere confermata, potrebbe non piacere affatto a Selvaggia Lucarelli.

Il maestro di Ballando che potrebbe affiancare Barbara d’Urso

La prossima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 promette già delle scintille. E lo sarà di sicuro quando in pista arriverà Barbara d’Urso, ufficializzata nella giornata di ieri direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci. Un annuncio attesissimo su cui si è tanto parlato e detto in questi mesi, ma che ha finalmente trovato la sua conclusione positiva. La conduttrice sarà nel cast. Ma chi ci sarà al suo fianco?

Il toto-nomi del ballerino che potrebbe accompagnare Barbara d’Urso durante questa avventura a Ballando con le Stelle è iniziata. Ieri un utente ha domandato a Davide Maggio su Instagram a quanto è quotato che a guidare la conduttrice ci sarà Pasquale La Rocca. Il giornalista ha risposto: “Assai”, lasciando intendere dunque la concreta possibilità che possa veramente verificarsi una cosa del genere.

La storia Instagram di Davide Maggio su Barbara d’Urso a Ballando

Per lei, che aveva già assaporato la pista da ballo lo scorso anno nelle vesti di ‘ballerina per una notte’, ora si prospetta un’altra grande avventura, in cui dovrà mettersi alla prova e confrontarsi con l’esigente giuria di Ballando con le Stelle. A partire da Selvaggia Lucarelli.

Se così fosse e la conduttrice avrà come suo insegnante proprio Pasquale La Rocca, l’idea potrebbe non piacere affatto a Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, infatti, già ieri dopo l’annuncio di Barbara d’Urso nel dance show si è mostrata ironica e ha poi fatto sapere che potrà affiancarle qualsiasi maestro, eccetto il suo preferito, ovvero proprio La Rocca.

La Lucarelli non ha mai nascosto infatti come, tra tutti gli insegnanti, Pasquale La Rocca è colui che maggiormente si avvicina al suo prototipo di ballerino. Quindi su Instagram ieri si era già mostrata simpaticamente contrariata a un’ipotesi del genere.

Storia Instagram Selvaggia Lucarelli

Semmai dovesse verificarsi una simile possibilità sarà curioso vedere quali saranno i voti di Selvaggia Lucarelli a Barbara d’Urso durante l’esperienza a Ballando con le Stelle. Attendiamo di sapere come saranno suddivise le coppie!