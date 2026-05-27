Barbara D’Urso torna in tv? Stanno circolando alcune indiscrezioni su un presunto ritorno dell’amata conduttrice, che sta affrontando una battaglia legale contro Mediaset.

Barbara D’Urso torna in tv? L’indiscrezione

Barbara D’Urso è di nuovo al centro dell’attenzione. Nella giornata di ieri, 26 maggio, sono emerse tre notizie che potrebbero essere intrecciate tra loro, che non sono sfuggite agli occhi sempre attenti dei fan. Il direttore dell’intrattenimento in prime time della Rai ha dichiarato ad Adnkronos che un anno fa è stato valutato un progetto con Barbara D’Urso ma era stato difficile trovare posto per nuovi programmi nel palinsesto. Presto verranno svelati i programmi che accompagneranno il pubblico durante la prossima stagione televisiva, ma secondo le prime indiscrezioni il nome di Barbara D’Urso non sarà presente.

Eppure, i fan hanno notato che la conduttrice ha condiviso un post sui suoi profili social, che fa ben sperare. “Sarà un autunno meraviglioso” ha scritto Barbara D’Urso, aggiungendo un cuore rosso. E proprio questo cuore potrebbe essere un’ulteriore indizio sulla novità che sta per arrivare e che coinvolge in prima persona la conduttrice, che è sempre molto amata dal pubblico. I fan saranno felicissimi di questa notizia, che deve ancora essere confermata, ma che sembra ormai una certezza.

Barbara D’Urso torna in tv: arriva il suo documentario?

Barbara D’Urso, secondo alcune indiscrezioni, starebbe lavorando segretamente a un documentario dedicato a lei, simile a Unica di Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da Fanpage, dovrebbe intitolarsi “Col Cuore“. Giuseppe Candela, nella sua rubrica su Dagospia, ha spiegato che il progetto sarebbe in fase di lavorazione ma che per il momento ci sarebbero dei problemi nel trovare una piattaforma interessata. Due piattaforme avrebbero già dato una risposta negativa, ma non è stato rivelato quali siano. Netflix potrebbe essere una piattaforma su cui puntare, visto che ha già puntato sul documentario di Ilary Blasi e anche su quello di Fabrizio Corona.

Un’altra indiscrezione che riguarda Barbara D’Urso, parla della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Con Selvaggia Lucarelli che si dedicherà alla conduzione dell’Isola dei Famosi, potrebbero anche decidere di proporre alla conduttrice il suo posto nella giuria. Bisogna vedere se Barbara D’Urso sarà interessata a un compito del genere. A livello professionale non è sicuramente un periodo facile. Lei stessa, in un’intervista a La Stampa, aveva dichiarato che le erano stati proposti due progetti che poi improvvisamente sfumavano. “Leggo sui giornali di varie ipotesi ma nessuno mi ha mai detto nulla ufficialmente. Chi legge può trarre le sue conclusioni” ha dichiarato. La domanda che si fanno tutti i fan è: riusciranno a vedere di nuovo Barbara D’Urso in televisione?